Rapinata mentre preleva al bancomat: si cercano due uomini

E' accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 28 agosto, ad una anziana signora che stava prelevando una somma di denaro allo sportello bancomat della filiale Unicredit di viale Buon Pastore.

Stando a quanto ricostruito, anche grazie alle testimonianze di alcuni passanti, la donna, una 80enne di Modena, stava effettuando un prelievo quando a lei si sarebbero avvicinati due uomini che le avrebbero quindi sottratto il denaro prelevato prima di fuggire a bordo di un’audi.

Fortunatamente la signora non ha riportato lesioni fisiche solo il grande spavento per il furto subito. L'azione dei malviventi non è passata inosservata da alcuni passanti che hanno subito allertato le Forze dell'Ordine

Sul posto si è subito portata anche una squadra della Polizia Scientifica per rilevare tutte le tracce possibili per identificare i responsabili. L'intera vicenda sarebbe anche stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della banca.