Aggressione fra gli ospiti della comunità, quattro minori denunciati

Ieri intorno alle ore 13 la comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati gestita dal gruppo Ceis in strada Martiniana, nelle campagne a sud di Modena, è stata teatro di un nuovo episodio violento. Gli agenti della Squadra Volante si sono portati rapidamente sul posto a seguito della segnalazione di un operatore della comunità di un’aggressione da parte di alcuni ragazzi ai danni di altri ospiti.

I poliziotti hanno raccolto le prime informazioni circa l’accaduto e hanno identificato gli autorii, due dei quali si erano allontanati a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine per poi rientrare subito dopo in comunità.

Lo scontro, nato per cause relative alla convivenza tra i giovani coinvolti, ha visto la partecipazione di quattro minori tunisini che hanno aggredito due giovani pakistani.

Gli aggressori, due dei quali già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per lesioni personali aggravate in concorso e verranno trasferiti dai responsabili della struttura presso diverse comunità di accoglienza.

La struttura di strada Martiniana, messa sotto pressione dall'elevato numero di presenze, non è nuova a fatti analoghi, al pari di altri immobili che ospitano i ragazzi giunti a Modena. Lo scorso settembre uno degli ospiti aveva accoltellato un "rivale" al termine della lite, fortunatamente senza conseguenze fisiche troppo gravi.