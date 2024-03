Rissa violenta e lancio di sassi in stazione delle corriere. Ferito un 23enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ennesimo episodio di violenza in centro città. Questa volta la vicenda si è svolta in viale Monza alle porte del centro storico di Modena proprio nei pressi della stazione delle corriere.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che un nutrito gruppo di persone (pare almeno una decina) sia arrivato alle mani e secondo una testimone anche tramite il lancio di sassi.

Non sono mancati i feriti tra cui un giovane 23enne che, secondo il racconto di chi era sul posto, sarebbe rimasto ferito in modo non grave con il sellino di una bicicletta. Il giovane che non versa in pericolo di vita è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Baggiovara.

Ancora non si conoscono le cause che avrebbero portato alla violenta lite ma sembrerebbe che tutto sia partito nella zona dietro al palazzetto e che dopo un breve inseguimento tra i giovani (durante il quale si sarebbero lanciati i sassi) il 23enne è stato raggiunto e ferito con il tubo della bicicletta.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenute anche le forze dell'ordine per gestire la viabilità e svolgere tutte le indagini del caso per ricostruire l'accaduto.

Un episodio decisamente simile a questo si era verificato il 18 febbraio sempre nella zona del Parco Novisad. In quell'occasione, intorno alle ore 16 alcuni passanti si erano imbattuti in uno scontro violento che aveva visto protagonista una decina di giovani. I militari intervenuti, dopo aver identificato i presenti, avevano poi accertato che la rissa era avvenuta per futili motivi e aveva coinvolto dei giovanissimi stranieri, alcuni dei quali si erano dileguati prima del loro arrivo.