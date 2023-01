Ruba una bicicletta: identificato l’autore del furto e denunciato

Mercoledì scorso 4 gennaio, la Polizia Locale di Sassuolo ha ricevuto una richiesta d’intervento da parte di un concittadino a cui era stata rubata la bicicletta.

Nel pomeriggio del giorno successivo, il nucleo di Polizia Giudiziaria in forza alla Polizia Locale di Sassuolo, attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza del luogo ed un’attività d’indagine sulle piattaforme online di vendita, è riuscita ad indentificare l'autore del reato ed a restituire la bicicletta al legittimo proprietario.

L'autore del furto, un cittadino italiano di 33 anni, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

“Purtroppo questo tipo di reati – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – sono sempre più frequenti e prendono di mira soprattutto biciclette da corsa del valore di svariate migliaia di euro per poi essere rivendute su mercati paralleli, on line ma non solo. L’intervento della Polizia Locale, che ringrazio, è stato importante non solo perché ha restituito la bicicletta al legittimo proprietario, ma anche perché rappresenta un segnale forte nei confronti di chi delinque, di un’attenzione e di una capacità d’indagine in grado di portare risultati”.