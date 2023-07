Tragedia al Ponte Samone: trovato il corpo del 42enne scomparso nel Panaro

Si sarebbe conclusa con l'epilogo peggiore la vicenda del 42 enne scomaprso nel primissimo pomeriggio di oggi nel fiume Panaro.

Stando a quanto si apprende il corpo dell'uomo, A.N. le sue iniziali, un 42enne di nazionalità marocchina e residente in provincia di Piacenza, sarebbe stato ritrovato e recuperato dai sommozzatori nelle acque del fiume nei pressi di Ponte Samone. Per le operazioni di recupero è stato necessario fermare l'impianto idroelettrico che si trova poco più a valle.

L'uomo si era tuffato in acqua intorno alle 12.30 di oggi, 9 luglio, all'altezza del Ponte Samone (nel comune di Pavullo). Con lui era presente anche il fratello che ha dato l'allarme non vedendolo tornare in superficie.

Le ricerche sono state portate aventi da parte dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Pavullo e Vignola, insieme a personale VVF fluviale del Comando di Modena. Unitamente a questi sono intervenuti anche i sommozzatori del Comando VVF di Bologna, due elitrasportati dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco, altri giunti via terra, oltre ai Carabinieri di Guiglia e al personale del 118.