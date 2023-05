Vandalismi ViVi, imbrattati i muri delle scuole elementari Sant'Agostino

Dopo alcuni mesi di inattività, i vandali del gruppo ViVi tornano a colpire anche in provincia di Modena, con il consueto imbrattamento di un edificio pubblico. Nella notte fra domenica e lunedì scorsi, infatti, ignoti hanno realizzato scritte a caratteri cubitali sui muri esterni della scuola elementare Sant'Agostino, in via La Spezia a Sassuolo. Il vandalismo è stato scoperto ieri mattina alla ripresa dell'attività didattica.

I consueti messaggi contro i vaccini e la digitalizzazione sono stati corredati da un enorme logo del gruppo ViVi, come accaduto almeno in una decina di altri casi sul nostro territorio.

Alle forze dell'ordine il compito di risalire agli autori del vandalismo e capire se si sia trattato della stessa mano che ha colpito in altri luoghi: episodi per i quali sono già scattate denunce.