Arrestato colpito alla testa, online un altro video sul carabiniere modenese

A distanza di alcuni giorni dal caso dell'arresto violento ripreso in Largo Garibaldi a Modena, che ha fatto il giro d'Italia grazie ad un video pubblicato in Rete, punta un secondo filmato che riprende lo stesso carabiniere e alimenta nuove polemiche. Il video, infatti, mostra un arresto avvenuto tra il parco Novi Sad e viale Monte Kosica verosimilmente circa un anno fa. Anche in questo caso un video parziale, che riprende pochi secondi nei quali un giovane straniero viene fatto salire su una delle auto del Radiomobile.

Nel filmato si intravede un colpo che il carabiniere sferra alla testa del giovane, in piedi in attesa di essere caricato a bordo del mezzo. Questa volta non vi è alcuna colluttazione, nè tentativo di resistenza da parte dell'arrestato (almeno nelle immagini visibili).

Il Comando generale dei Carabinieri ha reso noto che “nei confronti del militare è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari" e che "anche in questo caso appena avuta conoscenza del video, è stato trasmesso con tempestività all'autorità giudiziaria”. "Nei confronti del militare, ritratto in entrambi i video, è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari, ora anche per la seconda vicenda, che si è appresa solo ora, ad un anno dall’evento".