A processo per un furto di carte "Magic" da 150mila euro: tutti assolti

Tre uomini modenesi, di 30, 35 e 45 anni, erano stati portati a processo da un venditore bolognese che li accusava di avergli sottratto carte "Magic" - il più importante gioco di carte collezionabili del pianeta - per un valore di 150mila euro. Il primo grado di giudizio si è concluso ieri, presso il Tribunale di Modena, che li ha visti assolti per non avere commesso il fatto.

La denuncia, risalente a circa sette anni fa, descriveva un furto consumatosi al termine di un torneo svoltosi in città, alla quale la vittima e i tre imputati avrebbero partecipato. I tre uomini avrebbero convinto la vittima a seguirli al ristorante, mentre due complici avrebbero sfondato il finestrino dell'auto del malcapitato per impossessarsi delle preziose carte, del valore, appunto, di 150mila euro.

Il valore delle carte risiede nella rarità delle stesse, ben nota agli appassionati: una singola carta rara può arrivare a valere migliaia di euro. Nonostante il furto sia avvenuto, e le carte non siano mai state recuperate, la commissione dello stesso non è quindi imputabile a coloro verso i quali era stato puntato il dito inizialmente.