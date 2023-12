Si barrica in casa per sfuggire all'arresto per stalking. Trattativa conclusa

Attimi di tensione a Prignano sulla Secchia dove un uomo di 51 anni si era barricato in casa per sfuggire a un arresto.

Stando a quanto si apprende i militari si erano recati in mattinata presso la sua abitazione per arrestarlo per stalking ai danni della moglie, ma quando il 51enne, di origine albanese, ha visto i carabinieri sarebbe dapprima salito sul tetto, per tentare la fuga, e poi si sarebbe chiuso in casa.

Le trattative si sarebbero concluse pochi istanti fa e l'uomo sarebbe uscito di casa.