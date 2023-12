Si sposta di corsia ma provoca un incidente con 5 auto. Code in A1

Verso le ore 11,15 in autostrada A/1 si è verificato un incidente che ha causato lunghe code. Il sinistro si è verificato in autostrada all'altezza del km158 in direzione Nord, nel territorio di Cognento.

Secondo quanto ricostruito sembrerebbe che, a causa di una coda, un’autovettura nello spostarsi dalla terza alla quarta corsia, abbia causato un tamponamento tra cinque veicoli.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco da Vignola, e il personale del 118 con tre ambulanze e l'elisoccorso, tre le pattuglie Polizia Stradale Modena Nord. Numerose le perone coinvolte tra cui il conducente che ha causato l’incidente, una donna incinta e la sua bambina, ma fortunatamente nessuno di essi risulta essere in gravi condizioni