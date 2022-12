Cognento, "Siringhe nell'area adiacente la scuola materna San Geminiano"

L'allarme è scattato nelle scorse mattinate, nelle aree verdi che circondano la scuola materna San Geminiano di Cognento, tra i cespugli, sono state trovate delle siringhe. Un episodio che è stato immediatamente segnalato alle forze dell'ordine e a Hera, inutile dire che le chat scolastiche di WhatsApp sono state invase da foto e avvisi alla cautela, destinatari sia i genitori che gli insegnanti.

Fortunatamente nessuno dei bambini ha toccato o raccolto le siringhe, ma l'episodio, per la verità non il primo, ha destato parecchia preoccupazione.



Manuela Spaggiari, consigliera di Quartiere, commenta: "Nonostante i precedenti, l'area del parco è ancora frequentata da tossicodipendenti. Situazione intollerabile che preoccupa da tempo le famiglie e il personale della scuola e che li costringe a continui controlli e sopralluoghi per evitare il peggio. Invito le autorità a proseguire ed aumentare le verifiche e i passaggi nella zona della scuola. La tutela dei minori è assolutamente prioritaria, specialmente in un ambiente che dovrebbe essere sicuro per definizione."