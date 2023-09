Cerca di forzare le bici parcheggiate in Calle di Luca, denunciato

La notte scorsa, la Squadra Volante è intervenuta inviata in via Vittorio Veneto poiché era stata segnalata una persona che stava dapprima armeggiando tra le biciclette posteggiate nella rastrelliera presente in via Calle di Luca, per poi dirigersi a bordo di una bicicletta in direzione dei viali.

Gli agenti hanno intercettato il giovane - un 26enne tunisino - e nel cestino anteriore della bicicletta sulla quale si trovava hanno notato il cavalletto metallico di un'altra bicicletta, deformato evidentemente per utilizzarlo quale strumento improprio per forzare la serratura di lucchetti, come spesso accade. Gli accertamenti hanno confermato che molte delle bici posteggiate in via Calle di Luca presentavano segni di forzatura.

Dal momento che il ragazzo non era in grado di fornire documenti di identificazione, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura, ove veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. E' stato accertato che il giovane, già noto alle forze dell'ordine e gravato da precedenti specifici, era sottoposto da luglio alla misura cautelare del Divieto di dimora nel Comune e nella Provincia di Modena. La sua posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

Sul tema sicurezza nella zona di Calle di Luca, da tempo nel mirino dell'opposizione, Fratelli d’Italia annuncia la presentazione di una mozione per chiedere l’installazione delle telecamere di videosorveglianza. Luca Negrini, Presidente cittadino commenta: ”Parliamo di un accesso al centro storico che, essendo privo di telecamere, funge da ottimo passaggio per la fuga di chi commette reati, sia di giorno che di notte, come purtroppo è stato constatato in più occasioni. La stessa via ha registrato, solo nell’ultimo anno, quattro spaccate a quattro differenti esercizi commerciali, furti in abitazione anche in pieno giorno e furti di biciclette avvenuti all’interno degli androni dei palazzi anche questi perpetrati per lo più in pieno giorno. Calle di Luca non fu esente nemmeno dall’ondata di danneggiamenti alle auto in sosta con conseguente razzia di ciò che era all’interno delle stesse. Chiaramente, nessuno di questi eventi è stato ripreso ed è anche per questo che, nonostante il grande lavoro svolto dagli agenti delle forze dell’ordine, risulta essere più complesso risalire agli autori dei singoli colpi messi a segno. Basti pensare che molti risultano essere tutt’ora ignoti, il che, rende di fatto ancora più appetibile, per chi delinque, questa via".