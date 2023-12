Nove anni di abusi sessuali e botte alla moglie, indagato e allontanato da casa

I Carabinieri di Nonantola sono stati impegnati su un caso particolarmente grave che forse è fin troppo banale ricondurre a semplici maltrattamenti in famiglia. Una donna si è infatti rivolta all'Arma per denunciare una situazione da incubo nella quale era costretta a vivere addirittura dall'anno 2014: come hanno poi accertato i militari dopo i dovuti approfondimenti, infatti, la donna era stata vittima in modo continuativo di violenze sessuali, aggressioni fisiche, atti prevaricatori, minacce, umiliazioni e vessazioni da parte del marito.

Schiaffi al volto, percosse sulla testa ed altre aggressioni fisiche, nonché continue ingiurie ed offese al fine di denigrarla ed umiliarla. E anche minacce di morte, persino alla presenza dei figli minori. Le aggressioni degeneravano in talune circostanze, con violenza e minaccia, in costrizioni a compiere o subire atti sessuali nonostante l'esplicito dissenso manifestato ripetutamente.

Il marito avrebbe preteso l'esclusivo controllo della donna nelle sue abitudini di vita e sotto il profilo economico, pur non contribuendo in prima persona al sostentamento economico dei figli.

Ieri, 28 dicembre, su delega della Procura della Repubblica i Carabinieri della Stazione di Nonantola hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Gip. L'uomo risulta indagato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.

Con l'ordinanza cautelare il Giudice, in conformità alla richiesta di questa Procura, ha altresì disposto che l'indagato corrisponda una somma di denaro a titolo di assegno mensile in favore della vittima per provvedere al mantenimento della stessa e dei figli minori.