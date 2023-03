Il colorificio ceramico Sicer compie trent'anni di attività

Il 2023 segna un passo importante per Sicer: lo storico colorificio ceramico italiano compie 30 anni. Dal 1993, anno della fondazione, ad oggi, il Gruppo ha fatto un percorso di crescita a dir poco incredibile. Da piccolo colorificio principalmente dedicato a prodotti per terzo fuoco, è diventato attualmente uno dei migliori partner di riferimento per i più importanti gruppi ceramici italiani ed internazionali.

Il primo stabilimento produttivo nasce nel 2001 a Torriana di Rimini, quando Sicer acquisisce il "Colorificio Torriana”, un colorificio storico per l’epoca. Dall’Italia, il Gruppo si espande poi in Spagna, in Indonesia, in Messico, fino alle recenti aperture in India nel 2019 e negli Stati Uniti in questo 2023.

Il 2015 rappresenta il momento decisivo per il processo di affermazione e crescita internazionale dell’Azienda. L’ingresso di un nuovo gruppo di investitori ha infatti permesso a Sicer di accelerare esponenzialmente il suo percorso di internazionalizzazione, grazie ad una riprogettazione aziendale che ha immediatamente potenziato il portfolio prodotti sia per il mondo artistico, ma soprattutto per quello industriale, attualmente vero core business di Sicer, ed ha potenziato la presenza in tutti principali distretti ceramici del mondo.

Oggi Sicer è riconosciuta come Partner di riferimento dei migliori gruppi ceramici mondiali e le graniglie tecniche delle serie GHR e GRA DRY-LUX, per superfici a specchio e non, sono tra i prodotti di eccellenza.

Lo storico stabilimento di Torriana è ancora oggi il principale sito produttivo del Gruppo, con un’area totale di oltre 20.000mq che ospita impianti e tecnologie all’avanguardia. L’identità italiana dell’azienda è stata difesa negli anni, diventando un un vero e proprio marchio di fabbrica.