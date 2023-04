Ferrari, crescita in doppia cifra. Fra due anni il primo modello full electric

Si è svolta questa mattina l'assemblea degli azionisti di Ferrari - a seguito della quale sono stati approvati il bilancio e i dividendi - che è stata un'occasione per il Presidente John Elkann per tracciare un quadro della presente e del futuro del Cavallino.

“I risultati dell'anno scorso hanno raggiunto e superato le nostre previsioni con una crescita a doppia cifra in tutti i parametri: abbiamo stabilito nuovi record in termini di consegne, ricavi e redditività - ha spiegato Elkann - I lanci della 296 Gts e della Purosangue hanno arricchito il portafoglio prodotti più vario, completo e apprezzato a livello internazionale della nostra storia, garantendo un numero record di ordini fino al 2024”, ha osservato, poi, Elkann che nel corso del suo intervento all’assemblea dei soci si è detto “particolarmente orgoglioso dei livelli record di formazione che abbiamo fornito ai nostri dipendenti: oltre 79.000 ore di formazione in totale che coprono molte aree chiave, tra cui la digitalizzazione, la globalizzazione, la sostenibilità e il miglioramento continuo”

"Il settore automobilistico è a un bivio, le sfide sono molte, ma lo sono anche le opportunità. Abbiamo l’opportunità di accelerare la capacità della Ferrari di essere leader nelle tecnologie di nuova generazione nella fascia alta dell'industria del lusso e non vediamo l'ora di farlo”, ha aggiunto il presidente di Ferrari. “In questo scenario in evoluzione credo che la singola qualità che aiuterà le aziende ad avere successo sia l'agilità: la capacità di ‘leggere’ gli eventi e di rispondere ad essi con l'azione, di identificare le priorità e allo stesso tempo di essere aperti al cambiamento, di essere flessibili e di adattarsi rapidamente. La reattività della Ferrari e la forza del suo modello di business stanno facendo la differenza”, ha ribadito.

A proposit di evoluzione e nuove sfide, è arrivato un annuncio atteso: Ferrari presenterà la prima auto full electric fra due anni, nel 2025. Elkann ha dichiarato: “L’ulteriore sviluppo dell'elettrificazione delle nostre vetture sportive rappresenta per noi una grande opportunità per il futuro. Abbiamo iniziato il nostro percorso di elettrificazione in Formula 1 quattordici anni fa nel 2009, e ciò che abbiamo imparato in pista è stato adottato per la prima volta nelle nostre auto sportive nel 2013 con la Ferrari”.

“Abbiamo poi sviluppato ulteriormente la nostra tecnologia ibrida e la nostra offerta, ampliandola, e negli ultimi 4 anni abbiamo lanciato 4 modelli ibridi, tutti accolti da un'incredibile domanda di mercato - ha aggiunto - partendo da questa tradizione racing e da un’ampia esperienza sul fronte tecnico, stiamo progettando la nostra prima Ferrari completamente elettrica, una pietra miliare della nostra storia che sarà presentata nel 2025. Il nostro obiettivo di carbon neutrality entro la fine del decennio sta coinvolgendo non solo i nostri colleghi, ma anche i nostri partner e fornitori per quello che è più di un obiettivo, un forte impegno”.

Il bilancio 2022 del Cavallino

Gli Azionisti hanno approvato il bilancio 2022, hanno espresso parere positivo in merito alla relazione sulla remunerazione per il 2022 e hanno approvato la proposta di distribuire un dividendo in denaro di 1,810 Euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, pari a un dividendo complessivo di circa 329 milioni di Euro. Il dividendo avrà lo stacco cedola delle azioni ordinarie in circolazione il 24 aprile 2023 (ex date).

La data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) sarà il 25 aprile 2023 per le azioni ordinarie negoziate sia presso l’EXM italiano sia presso il NYSE negli Stati Uniti e il dividendo sarà posto in pagamento il 5 maggio 2023. Agli Azionisti che, alla record date, saranno titolari di azioni ordinarie della Società scambiate sul NYSE, il suddetto dividendo verrà pagato in Dollari USA (USD), sulla base del cambio ufficiale EUR/USD del 17 aprile 2023 pubblicato dalla Banca Centrale Europea.