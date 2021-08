Confapi. Aziende sul territorio con il 70% di lavoratori under 30 e donne

Un’azienda dove il 70% del personale sono giovani e donne.

Si tratta della Officine Meschieri Srl dove su 94 dipendenti, il 70% è formato da giovani under 30 e donne. Alla base di questa accurata selezione vi è l’idea e la filosofia aziendale di voler affidare un lavoro quale quello della realizzazione delle anime, ad un personale attento, paziente e preciso quale quello femminile è per natura. In Officine Meschieri molte sono anche le dipendenti donne responsabili di reparto.

Allo stesso tempo, vi è la convinzione dei fratelli Meschieri di non poter condurre l’attività imprenditoriale senza circondarsi di giovani da formare e specializzare a cui affidare nel breve tempo anche ruoli di responsabilità importanti.

“Quando arriva da noi un dipendente per chiederci se possiamo assumere un amico o un famigliare, in quel momento riconosciamo il potenziale welfare che ha la nostra azienda – commentano i fratelli Meschieri - la scelta di personale che abbiamo fatto ci ripaga ogni giorno. Investire infatti su personale giovane e femminile ci ha portato ad essere quelli che siamo oggi, ovvero una realtà affidabile agli occhi di banche, clienti e fornitori e che può permettersi di programmare il futuro. Tra gli ultimi sviluppi – concludono i due fratelli – vi sono l'acquisizione di un robot per la produzione e di una macchina per tecnologia inorganica. La nostra filosofia? Lavorare sodo con strumenti all’avanguardia, perché se mai dovesse rimanere una sola animisteria in tutto il territorio, quella deve essere la nostra”

Officine Meschieri Srl è un’azienda associata a Confapi Emilia con sede a Concordia sul Secchia (MO). Da oltre 60 anni lavora nel campo meccanico, producendo anime per fonderie e lavorando per nord Italia, Croazia, Slovenia e Germania.