Un corso per formare tecnici della comunicazione in tecnologie multimediali: al via le domande

Sono aperte le iscrizioni al corso finanziato gratuito “Tecnico della comunicazione con competenze in tecnologie multimediali” per 12 giovani e adulti, occupati e non occupati, residenti o domiciliati in Emilia- Romagna.

Il tecnico della Comunicazione con competenze in Tecnologie Multimediali progetta, sviluppa e coordina azioni comunicative efficaci adeguate ad uno specifico contesto. Individua le caratteristiche target dei potenziali destinatari, la portata del messaggio da veicolare e definisce gli strumenti più adeguati a massimizzare il risultato comunicativo.

Competenze e professionalità

La figura formata collabora con l’area marketing costruendo piani di comunicazione multimediale integrando grafica, video e scrittura creativa per una migliore customer experience in relazione al prodotto. Utilizza software professionali per l’elaborazione di immagini e video-animazioni ed applicativi per gestione dei contenuti multimediali dei “blog”, siti web e piattaforme digitali (social, podcast e così via). La figura, altamente ricercata dal mercato del lavoro locale, è capace di integrare competenze informatiche e comunicative, supportando le imprese che intendono aumentare la propria competitività attraendo e fidelizzando il cliente con ricadute positive sul business.

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame, verrà rilasciato il certificato di qualifica regionale in tecnico della comunicazione-informazione, livello EQF 5. Per informazioni ed iscrizioni è possibile richiedere chiarimenti alla referente Aurora Riccio con la mail a.riccio@cfemilia.it o tramite il numero 059 7123251.