“Food, opera and fast cars”, una vetrina a Manhattan per il turismo modenese

Si è tenuto ieri a New York il “Food, opera and fast cars”, un evento di promozione turistica del territorio di Modena e Bologna e della Regione Emilia-Romagna all’Institute of culinary education di Manhattan. L’iniziativa è stata organizzata da Modenatur, Dmo (destination management organization) della Provincia di Modena, in collaborazione con Apt servizi Emilia-Romagna, Enit Ente nazionale italiano per il turismo, Gi gruppo italiano New York, Modena a tavola e Palatipico – piacere Modena.

La missione, finanziata dell’ambito del programma di promo-commercializzazione turistica del territorio turistico Bologna-Modena, ha la finalità di promuovere l’offerta turistica locale nel mercato del Nord America, consolidando i rapporti commerciali con travel advisor e tour operator statunitensi e con associazioni di chef e ristoratori americani che potrebbero rivelarsi preziose per future attività promozionali legate al turismo enogastronomico ma non solo.

All’evento hanno partecipato una trentina di giornalisti, altrettanti tour operator e dieci chef newyorkesi. Presenti per Modenatur Luca Sandri, coordinatore del progetto, responsabile per il mercato Nord America e per il segmento food e luxury e Francesca Soffici, direttore tecnico di Modenatur e coordinatrice delle attività di promo-commercializzazione su visitmodena.it, che presenteranno l’offerta turistica del territorio. Insieme a loro lo chef Luca Marchini de L’Erba del Re, insignito di vari importanti riconoscimenti, tra cui una stella Michelin.

Obiettivo dell’evento “Food, Opera and fast cars” è stato dunque quello di promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti enogastronomici, l’immagine di Luciano Pavarotti, il patrimonio artistico e i grandi marchi della Motor Valley. La giornata si è aperta infatti con la presentazione dell’offerta turistica di Modena e della Regione Emilia-Romagna da parte di Modenatur. La scelta di affiancare le eccellenze culinarie al celebre tenore non è casuale: durante l’evento è stato dato spazio anche spazio alla presentazione del libro “Alla Luciano”, scritto dallo chef Luca Marchini e curato da Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti e presidente della Fondazione a lui dedicata. Il libro racchiude le ricette più amate dal tenore modenese e celebra, attraverso fotografie e aneddoti, il suo legame con la sua terra.

La seconda parte della giornata ha poi previsto la degustazione di prodotti tipici modenesi, tra i quali ad esempio le cinque Dop: il Parmigiano-Reggiano, l’aceto balsamico tradizionale di Modena, il prosciutto di Modena e il lambrusco. A seguire, chef Marchini ha tenuto una master class nella quale presenterà tre ricette con relativi assaggi alla presenza di dieci chef locali.

«Da questo seme gettato in occasione della giornata del 7 settembre – sottolinea Amedeo Faenza, presidente di Modenatur - potranno nascere collaborazioni che andranno ad espandere ed arricchire l’immagine turistica del cuore dell’Emilia-Romagna e, auspichiamo, una rete attiva di ambasciatori del gusto che possa collaborare con noi per la promozione costante dell’offerta turistica di Modena e del territorio turistico Bologna-Modena a New York e negli Stati Uniti». L’evento “Food, opera and fast cars” non rappresenta una semplice attività promozionale turistica, bensì un’azione strategica di diplomazia culturale che mira a creare nuove relazioni in ambito internazionale facendo leva su aspetti culturali, in questo caso specifico l’enogastronomia, la musica, la cultura e i motori.