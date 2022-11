I sindacati incalzano sul caro-bollette, ma Hera stronca: "Non abbiao extra-utili"

Se ieri i sindacati hanno manifestato in piazza a Bologna chiedendo uno sforzo alle multiutility contro il caro-bollette, pronta è arrivata oggi la replica del presidente del Gruppo Hera, Tomaso Tommasi di Vignano, in occasione dell'inaugurazione della nuova centrale operativa a Modena.

"La nostra posizione è chiara - ha tenuto a precisare il numero uno di Hera - Non abbiamo extrautili, abbiamo buoni bilanci che sono comprensivi di utili che però sono destinati per legge ai nostri soci. Loro possono farne ciò che possono o vogliono, noi non possiamo certamente decidere a chi diversamente destinarli. Inutile andare in piazza a suggestionare sulla possibilità che arrivi qualcosa che non è spettanza nostra...".

L'affondo dei sindacati

Ieri dalla piazza di Bologna Giuliano Zignani, segretario regionale e bolognese della Uil, aveva lanciato l'affondo nei confronti di Hera e Iren. "Abbiamo due grandi multiutilities in questa regione che dichiarano profitti e utili eppure i sindaci sono i loro zerbini, visto che non affrontano la situazione come andrebbe affrontata. Hera nei primi 9 mesi ha segnato un utile di oltre 200 milioni di euro e Iren ricavi pari a 81,9% in più rispetto al 2021, e nessuno nelle istituzioni si permette di chiedere loro- insiste Zignani- di fare la loro parte, visto che comunque queste aziende hanno una grande responsabilità sociale. Le due utilities sono in mano pubblica, in mano a lavoratrici, lavoratori e cittadini e i sindaci sono nostri rappresentati". Pressa il sindacalista Uil sui Comuni, tra gli applausi della piazza: "Devono mettersi in testa che la situazione va tenuta sotto controllo. E non possiamo permetterci in una città come Bologna, dove tante famiglie non riescono a pagare le bollette, che Hera in sostanza chiuda i rubinetti a chi non ce la fa. Non è pensabile e non è possibile, chiediamo più attenzione su questi temi".

Rimarcava sulle utilities anche il segretario regionale Cisl, Filippo Pieri: "A Regione e Comuni chiediamo maggiore impegno e più determinazione, nel mettere in campo in questa fase interventi di emergenza a favore delle famiglie anche usando gli utili delle multiutility. Serve senso di responsabilità da parte delle nostre utility, cui chiediamo- incalza Pieri- anche un maggior coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e del sindacato su piano industriale e investimenti".