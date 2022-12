Il futuro di Holostem potrebbe essere assicurato da Fondazione Enea Tech e Biomedical

Sembrano schiarirsi le nubi sull'orizzonte di Holostem Terapie Avanzate S.r.l., l'azienda modenese specializzata in terapie cellulari e geniche che è stata posta in liquidazione nelle scorse settimane. Da più parti erano giunti appelli per salvaguardare non solo la realtà aziendale, ma anche il suo patrimonio di conoscenze e ricerca: a questo potrebbe pensare Enea Tech e Biomedical, la fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La Fondazione ha incontrato oggi a Modena i soci di Holostem Terapie Avanzate S.r.l. per dare avvio al processo di due diligence, propedeutico all’eventuale subentro integrale nella gestione di Holostem. L’incontro odierno segue il Memorandum of Understanding firmato tra la Fondazione e Valline S.r.l, socio di maggioranza di Holostem, per delineare l’interesse comune a dare continuità all’azienda in un’ottica di sostenibilità economica.

L’obiettivo è quello di mantenere le attività sia di ricerca, sia di terapia che la Holostem porta avanti e darle, al tempo stesso, una prospettiva di sostenibilità, collegandola ad un più ampio programma che la Fondazione Enea Tech e Biomedical sta disegnando nella stessa area di attività.

Enea Tech e Biomedical gestisce per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MiSE) il ‘Fondo per il Trasferimento Tecnologico’ e il ‘Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico’. Attraverso questi finanziamenti promuove gli investimenti sia aggregando risorse proprie a quelle dei due fondi citati, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, altri fondi istituzionali e privati, organismi e enti pubblici italiani e esteri, inclusi quelli territoriali, nonchè attraverso l’utilizzo di risorse dell’Unione europea.