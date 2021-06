Maranello: Ottantamila euro alle imprese colpite dalla crisi

Ottantamila euro assegnati a fondo perduto alle attività economiche di Maranello più colpite dalla crisi.

E’ la somma stanziata dall’amministrazione comunale attraverso il bando emesso con lo scopo di attuare azioni concrete a sostegno delle piccole e medie imprese messe alle strette dalle conseguenze della pandemia.

A conclusione dei controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti nella domanda di contributo, l’iter procedurale si è concluso in questi giorni con l’assegnazione delle risorse alle 74 imprese del territorio di Maranello che hanno fatto richiesta.

“Aziende e imprese sono state tra i soggetti più colpiti dalla pandemia”, è il commento di Mariaelena Mililli, assessora alle attività produttive. “La crisi ha investito duramente, in particolare, le piccole attività che rappresentano il tessuto connettivo del nostro territorio. Con questo bando abbiamo voluto dare una risposta concreta a una situazione di difficoltà che si è protratta per oltre un anno. Un intervento di sostegno che si affianca ad altre azioni già intraprese come la riduzione delle imposte e delle tariffe a carico del commercio locale”.

Il bando, concordato tra le amministrazioni comunali del Distretto Ceramico e condiviso con CNA, Lapam, Confcommercio e Confesercenti, era rivolto alle attività produttive con sede nel Comune di Maranello, che abbiano avuto nel 2019 un volume di attività compreso tra i 30mila e i 400mila euro, con massimo 5 dipendenti e che abbiano subito nel 2020 un calo degli affari pari o superiore al 33% rispetto all’anno precedente. Alle risorse hanno potuto accedere anche gli imprenditori finora esclusi dai ristori, ad esempio chi aveva avviato la propria attività dopo il 30 settembre 2019 ed era impossibilitato a dimostrare un calo di fatturato secondo i criteri fissati da altre misure di sostegno alle aziende.



I contributi assegnati tramite il bando saranno erogati direttamente sul conto dell’impresa.

Con l’approvazione della graduatoria definitiva delle domande, i dati saranno inseriti sul portale web Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.