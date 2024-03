Librerie.coop apre in Piazza Grande: i libri invadono il cuore di Modena

Otto vetrine, quattro delle quali su corso Duomo e due su Piazza Grande, per 200 metri quadri e oltre 24mila titoli: sono i numeri della nuova libreria della catena Librerie.coop che inaugura domani (6 marzo) alle 18 con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e degli autori modenesi Alberto Bertoni, Ugo Cornia, Felicia Kingsley e Fabiano Massimi.

"Un’apertura, la prima a Modena dopo Bologna e Reggio Emilia, che arricchisce la presenza di Librerie.coop nel territorio emiliano. Siamo molto soddisfatti di essere nel cuore del centro storico, nella piazza simbolo della città”, il commento del direttore generale Nicoletta Bencivenni.

L’inaugurazione

Non solo libri, il nuovo punto vendita si propone di diventare anche aggregatore sociale, “di contribuire attivamente alla vita culturale di questa importantissima città e tributare il giusto onore al suo retaggio storico e artistico”, le parole del presidente di Librerie.coop Federico Parmeggiani.

Ed ecco quindi che, dopo il taglio del nastro, il 7 marzo alle 20.45 i festeggiamenti per la nuova apertura continuano con lo spettacolo ‘Una grande libreria in piazza’ nella Chiesa di San Carlo (in via San Carlo 5) con Nando Dalla Chiesa, Catena Fiorello, Ezio Mauro e Leo Turrini intervistati da Ettore Tazzioli, con gli interventi musicali di Alberto Bertoli e Marco Ligabue.

Inoltre, per l'inaugurazione trattamento speciale ai soci Coop: uno socnto del 5% per gli acquisti effettuati tra il 6 e il 10 marzo e un omaggio di 100 punti per un ulteriore sconto dall'11 marzo. Per chi aderirà alla campagna di fidelizzazione in omaggio 'Quel gran pezzo dell'Emilia' di Edmondo Berselli e per i bambini bolle di spaone.

Incontri con gli autori

Dopo gli eventi inaugurali il via al programma di incontri con gli autori a ingresso gratuito che, promettono, sarà una costante delle attività della nuova libreria. Si comincia sabato 9 marzo alle 17 nella Chiesa della Madonna del Voto (in via Emilia Centro) con Silvia Avallone e il suo ‘Cuore nero’, edito da Rizzoli.

Domenica 10 marzo al Metronom di via Carteria, sempre alle 17, l’autrice messicana Cristina Rivera Garza presenterà il memoir ‘L’invincibile estate di Liliana’, in memoria della sorella vittima di femminicidio nel 1990.

Martedì 12 marzo alle 17.30 nella Sala ex Oratorio del Palazzo dei Musei Enrico Giovannini presenterà il suo nuovo libro edito da Laterza ‘I ministri tecnici non esistono’, mentre venerdì 15 marzo alle 18.30 si torna alla Chiesa del Voto con Donato Carrisi e il suo ‘L’educazione delle farfalle’.

Il programma di marzo si conclude con la presentazione del nuovo romanzo di Alessandra Sarchi ‘Il ritorno è lontano’, il 20 alle 18.30 al Metronom. E con l’auspicio che gli incontri, in futuro, possano riempire anche Piazza Grande.