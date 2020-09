Parte in presenza la terza edizione del progetto TACC, percorso di formazione all’imprenditorialità

È pronta a partire in presenza la terza edizione del progetto TACC – Training for Automotive Companies Creation, il percorso di formazione all’imprenditorialità in ambito automotive e mobilità di Unimore. Dopo uno slittamento di circa sette mesi, dovuto all’ emergenza COVID-19, l’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 2 ottobre, alle ore 9.00, al Tecnopolo di Modena.

Durante la mattina importanti manager del settore automotive condivideranno gli scenari di innovazione e le nuove tecnologie in ambito automotive, nel pomeriggio i trenta studenti selezionati lavoreranno in modalità project work affiancati dai mentor che li guideranno per tutta la durata del percorso.

L’edizione 2020

Torna dunque, per il terzo anno consecutivo, quella che rappresenta, a tutti gli effetti, un’iniziativa formativa unica nel panorama accademico nazionale. Si tratta di un percorso finalizzato allo sviluppo della propria idea di start-up, grazie a insegnamenti che vengono impartiti in lingua inglese da docenti accademici, manager e imprenditori e con la possibilità di partecipare working groups, meeting aziendali e laboratori.

Quest’anno sono stati selezionati 30 studenti, anziché 40 come nelle passate edizioni, per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e distanza interpersonale durante lo svolgimento dei seminari e dell’attività di project work che si terranno ogni venerdì nel Tecnopolo di Modena.

“Con grande entusiasmo diamo avvio alla terza edizione del progetto formativo TACC in presenza. Ancora di più che negli anni scorsi questo progetto vuole dare un messaggio positivo e di speranza formando giovani che vogliono sviluppare idee imprenditoriali nel nostro territtorio in ambito automotive e mobilità. Una nuova partenza in condizioni di una nuova normalità” – commentano i direttori del progetto Proff. Tiziano Bursi e Luigi Rovati.

L’iniziativa si inserisce all’interno dell’International Academy for Advanced Technologies in High-Performance Vehicles and Engines di Unimore ed è parte integrante dell’Automotive Innovation HubI, il polo nato nel 2017 a Modena per sperimentare i trend che guidano la profonda trasformazione del mondo dell’auto: auto elettrica, connettività, guida autonoma e nuove forme di mobilità.

I promotori di TACC sono Unimore e AVL, la più grande società privata di ricerca e sviluppo al mondo - oltre a simulazioni e test - di sistemi di propulsione, dai motori a combustione interna ai motori elettrici. I partner di progetto sono Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione Democenter-SIPE. TACC Unimore è inoltre realizzato grazie al supporto di Autodromo di Modena, BPER - Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Fondazione Brodolini, Sifà – Società Italiana Flotte Aziendali, Stars & Cows e Kohler Power.