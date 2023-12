La Top 10 delle aziende modenesi che sono cresciute di più

Il mondo delle imprese è sempre in evoluzione e nonostante alcune criticità, molte realtà sono in crescita. Dati alla mano, ecco l' elenco delle aziende che sono cresciute di più negli ultimi anni rispetto al loro business.

10. MODENPRESS SRL

Fondata nel 1970, si occupa da sempre con cura di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli. Il fatturato nel 2020 valeva € 846.348, nel 2021 € 1.585.727 e nel 2022 € 1.452.448.

09. STILMA SPA

Dal 1960 garantisce con la sua produzione un vasto assortimento di barre d’acciaio diversificate per tipologia e profili, lavorate con cura e professionalità, garantendo soluzioni di fornitura anche personalizzate. Il fatturato nel 2020 valeva € 72.695.817, nel 2021 € 139.012.527 e nel 2022 € 161.060.784.

08. EMILIANA SCAVI SRL

Impresa di costruzioni e servizi, leader nel settore delle infrastrutture e delle reti di distribuzione dell'energia. Da oltre cinquant'anni opera e realizza con successo interventi di diversa tipologia per committenti sia pubblici che privati. Il fatturato nel 2020 valeva € 4.002.551, nel 2021 € 7.786.918 e nel 2022 € 8.958.354.

07. GEMELLI COSTRUZIONI SRL

L’impresa di Costruzioni Gemelli Luciano nasce a metà degli anni settanta, per poi diventare nel 2001 l’attuale Gemelli Costruzioni Srl. L’esperienza acquisita nel tempo e tramandata da padre a figlio ha permesso alla Gemelli Costruzioni Srl di consolidarsi sul territorio e di raggiungere un posto di rilievo nel settore edile. Il fatturato nel 2020 valeva € 3.126.195, nel 2021 € 6.215.624 e nel 2022 € 6.317.566.

06. GAETTI COSTRUZIONI SRL

Azienda che si occupa di costruzioni con sede a Montefiorino, nella provincia di Modena. Il fatturato nel 2020 valeva € 1.475.689, nel 2021 € 3.130.933 e nel 2022 € 3.333.547.

05. UNIBELT SRL

Progetta e costruisce impianti industriali di trasporto dosaggio e automazione. E’ costiuita dal 1978 e nel corso di questi vent’anni ha maturato una notevole esperienza nel trasporto di materiali sfusi e confezionati. Il fatturato nel 2020 valeva € 1.306.242, nel 2021 € 2.801.712 e nel 2022 € 1.835.054.

04. METALFERRO SRL

Da oltre 50 anni, opera nel settore del commercio di prodotti siderurgici, in particolare: tondo da cemento armato, rete da pavimenti, recinzioni, tubolari e tanto altro. Il fatturato nel 2020 valeva € 1.130.234, nel 2021 € 2.432.758 e nel 2022 € 1.996.770.

03. OFFICINA MECCANICA VALPANARO SRL

Attiva a Monteombraro, nel Comune di Zocca, si occupa di lavori di meccanica generale, metallurgia e torneria. Il fatturato nel 2020 valeva € 3.105.875, nel 2021 € 6.900.509 e nel 2022 € 10.184.859.

02. PAVARINI MACCHINE SRL

Nel 1968 Sauro Pavarini apre a Carpi una piccola rivendita di macchine per falegnameria, comincia così la commercializzazione delle prime macchine classiche, tra cui la famosissima “L’Invincibile” SCM, di cui ancora oggi si può trovare qualche raro esemplare, magari presso alcune falegnamerie artigiane sulle montagne modenesi. Il fatturato nel 2020 valeva € 1.438.218, nel 2021 € 3.306.333 e nel 2022 € 10.184.859.

01. MALAGOLI SPA

Nata a Modena nel 1946, è specializzata e competente nel settore della fornitura di prodotti e attrezzature per fonderia modelleria e per l’ingegneria civile. Con il passare degli anni ha iniziato a portare il suo servizio anche in Europa. Il fatturato nel 2020 valeva € 13.929.627, nel 2021 € 13.035.413 e nel 2022 € 17.727.520.