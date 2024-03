Tutto esaurito: è Pasqua da record per gli agriturismi modenesi

Pasqua da record per gli agriturismi modenesi che ormai da un mese fanno registrare il tutto esaurito per la ristorazione ma anche per i pernottamenti nei giorni delle prossime festività. E' quanto emerge da un'indagine di Coldiretti Modena tra gli agriturismi di Campagna Amica promossi da Terranostra.

“Il turismo nelle aziende agricole e nelle aree rurali sta vivendo un periodo di grande fermento e innovazione - conferma la presidente di Terranostra Modena, Roberta Gualtieri, titolare dell'Agriturismo Il Biancospino di Ravarino. Anche nella nostra provincia saranno tanti gli ospiti, locali ma anche turisti italiani e stranieri, che approfitteranno della bellezza della nostra campagna e della bontà del cibo contadino per godere di qualche momento di tranquillità e riposo. La maggioranza opta per la ristorazione con i menù sostenibili a km zero proposti dai nostri cuochi contadini ma sono al completo anche le strutture che offrono possibilità di alloggio."

In provincia di Modena sono 103 gli agriturismi - informa Coldiretti Modena - di cui il 56% situato in pianura, il 16% in collina e il restante 28% in montagna. L'offerta, secondo un'elaborazione di Coldiretti Modena, vede prevalere nettamente con il 76% la ristorazione, l'alloggio si attesta sul 46% e un residuo 26% è in grado di proporre entrambe le soluzioni. Quasi un agriturismo su due è condotto da donne (40%) mentre più ridotta è la presenza di giovani (18%). Tra le varie attività proposte - informa Coldiretti Modena - insieme alla ristorazione e alle camere, figurano i percorsi didattici per bambini, la visita a cantine e acetaie, aree di svago con piscina.

"Con Campagna Amica - conclude Gualtieri - stiamo costruendo una rete nazionale di esperienze nelle aziende agricole che non solo ha lo scopo di accrescere la presenza di turisti nelle aree rurali, ma anche contribuire a rendere più attrattiva l’offerta turistica del nostro paese grazie alla promozione di territori, bellezze naturalistiche, architettoniche, buon cibo, prodotti enogastronomici di eccellenza ed esperienze contadine autentiche che sono una grande ricchezza italiana”.