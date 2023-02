Alla Palestra digitale una "maratona" per creare videogames

Quarantotto ore di tempo per creare un videogioco, una maratona di abilità tecniche, divertimento e comunità.

È quella che da venerdì 3 a domenica 5 febbraio si svolge alla Palestra digitale – MakeItModena di strada Barchetta 77: Modena, infatti, è una delle quasi 800 sedi in tutto il mondo, di cui 23 in Italia, che in questi giorni ospitano “Global game jam”, l’evento diffuso e di riferimento a livello internazionale per il game development, letteralmente lo sviluppo di videogames. L’appuntamento è organizzato all’interno della collaborazione avviata già dal 2022 tra Smart life festival e Future film festival e ha il patrocinio del Comune.

L’iniziativa si colloca all’interno della strategia di valorizzazione delle competenze connesse allo sviluppo di videogiochi e quindi all’informatica; e più in generale, come sottolinea l’assessora alla Smart city Ludovica Carla Ferrari, “ai temi delle nuove tecnologie e dell’innovazione. L’Amministrazione segue con attenzione tutte le azioni che hanno a che fare con la cultura digitale e la sua diffusione e l’appuntamento del fine settimana rientra proprio in questo filone. In particolare – continua – Global game jam consente a chi vi partecipa di affrontare il mondo dei videogiochi non solo come ‘fruitori’ ma anche come ‘produttori’, per indagare questo settore in continua evoluzione in maniera critica, creativa e consapevole, con potenziali risvolti pure dal punto di vista lavorativo e professionale”.

Per la città di Modena è la prima presenza alla rassegna, che si svolge con cadenza annuale appunto in tutto il mondo grazie alla collaborazione di numerosi organizzatori locali, anche online. I partecipanti all’“hackaton”, organizzati solitamente in team eterogenei (composti da programmatori, designer, illustratori, compositori…), devono costruire il gioco da zero, lavorando sul tema “radici”. L’argomento, ogni anno uno diverso, è stato annunciato dai promotori di “Global game jam” il primo giorno della manifestazione. All’iniziativa alla Palestra digitale, che resterà aperta in maniera non-stop per consentire ai presenti di lavorare ai progetti, possono partecipare fino a 100 persone di qualunque livello di esperienza; i gruppi privi di programmatore possono mettersi alla prova “inventando” un gioco da tavolo.

Gli argomenti legati allo sviluppo di videogiochi, anticipati quindi in questo fine settimana, sono al centro anche dell’edizione 2023 di Smart life festival, la rassegna diffusa sulla cultura digitale che quest’anno si svolge dal 28 settembre all’1 ottobre. La manifestazione avrà come focus “Generazioni”: dopo “Umanesimo 5.0” del 2022, infatti, il festival intende riflettere sul concetto di generatività e sull’importanza che questo ambito riveste nella società globale in cui viviamo. Il Future film festival 2023, organizzato da Rete Doc, in collaborazione con Power Up team, Orbital games e Melazeta, negli appuntamenti modenesi in programma a inizio novembre continuerà d’altra parte ad approfondire il tema della produzione di videogiochi, con particolare attenzione alle imprese del territorio e alle nuove professioni da promuovere in questo comparto. Approfondimenti online sui siti www.smartlifefestival.it e www.futurefilmfestival.it.