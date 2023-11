Cinema, "Ferrari" di Michael Mann in anteprima nazionale a Modena

Una settimana prima che nel resto d'Italia i modenesi potranno godersi la visione di "Ferrari" l'attesissimo film diretto da Michael Mann e realizzato in larga parte sul nostro territorio nel corso dell'estate dello scorso anno. Dal 7 al 14 dicembre, infatti, presso i multisala Victoria e Raffaello di Modena si terrò una settimana di proiezioni in anteprima. Le prenotazioni per gli spettacoli sono già aperte. Dal 14 il film arriverà con 01Distribution in tutte le sale italiane.

La pellicola è stata presentata in anteprima al Festival di Venezia, poi a Modena per un pubblico ristretto di autorità e addetti ai lavori, anche alla presenza del regista americano. Al momento non sono previste premere o eventi particolari per celebrare il lavoro della produzione sul territorio, ma non si esclude che regista e cast possano essere di nuovo presenti in città.

C'è ovviamente tanta attesa per vedere il biopic su Enzo Ferrari , sia per il valore che il personaggio ricopre per Modena, sia per la curiosità di vedere il risultato delle lavorazioni che tanto hanno interessato i modenesi nei lunghi mesi del 2022 in cui la città si è trasformata per la prima volta in un grande set cinematografico hollywoodiano. Il film - che abbiamo recensito qui - ha ricevuto un'accoglienza in chiaroscuro da parte della critica internazionale: ora potranno essere gli stessi modenesi a giudicare.