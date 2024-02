Aggregazione giovanile, il sabato sera di Campogalliano a Villa BI

Si apre un nuovo ciclo per i ragazzi e le ragazze campogallianesi: da sabato 2 marzo, con il titolo “A Different Saturday Night!”, la sera prefestiva, da sempre occasione di festa e di uscite in compagnia, offrirà loro una nuova opportunità. L’amministrazione comunale, in accordo con la cooperativa Accento che gestisce il Centro giovani Villa Bi e grazie alla collaborazione con l’Oratorio della Sassola, garantirà l’apertura di un locale dove gli adolescenti del paese, dalla terza media ai 17 anni, potranno trovarsi senza rimanere in strada o dover emigrare in altri centri dei comuni vicini.

Sarà infatti aperto il Centro Giovani Village, presso i locali di Villa Bi, che si alternerà, un sabato a testa, con l’oratorio parrocchiale della Sassola, garantendo la copertura di tutti i sabati sera. “E’ evidente che i ragazzi vanno dove vogliono e scelgono cosa fare, com’è giusto – spiega la sindaca Paola Guerzoni – ma ciò che conta è che le due principali agenzie educative del territorio, i soggetti che si occupano di politiche giovanili, si mettono al loro fianco per progettare e realizzare cose insieme. Del resto questo tipo di attività anni fa era consuetudine, ora ci pare giunto il momento di riprovarci”. “Alle aperture del sabato sera – aggiunge l’assessore Luisa Zaccarelli – si affianca una nuova attività di educativa di strada che vede, in giorni e orari diversi, operatori formati, educatori professionali operare nelle vie e nelle piazze del paese direttamente a contatto coi ragazzi, parlare con loro, confrontarsi e mettersi a loro disposizione”. Per info è possibile chiamare o scrivere su whatsapp al numero 059.851008.