Arti visive: apre Il Corridoio il nuovo spazio di Euphonìa

Non solo musica a Euphonìa, l’associazione culturale che ha sede in via Staffette Partigiane 9 a Modena.

Domenica prossima 24 aprile alle 18 inaugura Il Corridoio, un nuovo spazio dedicato alle arti visive (pittura, scultura, fotografia, installazioni).

"Vogliamo ampliare l’offerta culturale per il quartiere ospitando le opere di giovani artisti del territorio – spiega il presidente di Euphonìa Giovanni Paganelli –Abbiamo avviato un collaborazione con Silvia Giovanardi, studiosa d’arte e proprietaria del blog “Le espressioni artistiche”, dedicato agli artisti emergenti"

Gli appuntamenti de Il Corridoio, denominati Arte inAttesa, cominciano domenica 24 aprile con l’esposizione personale di Zemfira Alekperova, dal titolo “Energia Vitale”, visitabile fino al 15 maggio.

"L’arte di Zemfira si basa su una pennellata materica e ritmica, che condensa colori e sensazioni in modo energico e vitale – spiega la curatrice Silvia Giovanardi - Artista dalla bruciante sensibilità, dipinge mondi vivi e soggetti al cambiamento, movimentando all’unisono l’anima di chi osserva e gli intensi colori distesi sulla tela".

Zemfira Alekperova è nata a Baku (capitale dell’Azerbaigian) e si è formata all’Accademia di Belle Arti. Ha continuato i suoi studi in Italia frequentando l’Istituto Europeo di Design a Firenze. Attualmente si sta laureando in Product Design all’Università Sapienza di Roma.