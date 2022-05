Tante idee green al concorso per le scuole 'Bellacoopia'

Terminato oggi ‘Bellacoopia’, il concorso per le scuole, arrivato alla quindicesima edizione. Promosso da Legacoop Estense per diffondere tra i giovani la conoscenza dell’impresa cooperativa e delle sue caratteristiche distintive, l’evento prevede dieci classi in gara, fra Istituti Superiori di Modena e di Ferrara, e otto progetti finalisti fra i quali oggi sono stati proclamati i vincitori.

Catia Toffanello, Responsabile cooperative sociali di Legacoop Estense, ha commentato: “Come sempre molto interessanti le start up cooperative ideate dagli studenti che ancora una volta si sono mostrati molto sensibili ai temi della sostenibilità e della qualità di vita delle persone: spiccatamente green alcuni progetti, concentrati sul concetto del riciclo; più orientati su cultura, benessere e sport gli altri.”

Quattro i premi in palio: premio per l’innovazione tecnologica, premio per la sostenibilità ambientale, premio per creatività e cultura digitale, e infine premio per il miglior profilo social, Instagram e Tik Tok. Ad aggiudicarsi il premio per l’innovazione tecnologica sono state la 3° e 4° elettronica dell’Istituto Fermo Corni di Modena, grazie a Glorytech, cooperativa che produce un impianto da installare sulle biciclette dotato di onde sonore che rilevano la presenza di auto o altri oggetti all’interno di una certa area e lo segnalano al ciclista; per pedalare sempre in sicurezza.

Il premio sostenibilità ambientale è invece andato alla 4 AE dell’Istituto Leonardo da Vinci, che grazie a Pilambiente ricicla le batterie raccogliendole e classificandole in base alla dimensione e alla percentuale di carica rimasta. Palma per creatività e cultura digitale all’Officina del Riciclo, ideata dall’Istituto Primo Levi di Vignola: si tratta di una cooperativa che trasforma gli scarti di produzione, principalmente della produzione di mascherine, in fiori e accessori da utilizzare negli eventi: da un oggetto sinonimo di paura e restrizioni, ad un’occasione di felicità collettiva. Di Ferrara la cooperativa più social, che si è aggiudicata il premio per il miglior profilo Instagram e Tik Tok: l’hanno realizzata le ragazze e i ragazzi della 4C del Liceo Carducci di Ferrara, e l’hanno chiamata gli Aedi 2.0.