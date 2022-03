"Cercasi talento", la serie Rai fa tappa all'ITs di Mirandola

L’Istituto Tecnico Superiore di Mirandola: una realtà che offre alle studentesse e agli studenti la possibilità di entrare nelle grandi multinazionali presenti nel distretto biomedicale della provincia di Modena, il più grande polo produttivo europeo di prodotti salvavita. Lo racconta “Cercasi Talento”, la nuova serie realizzata da Rai Cultura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, in onda in prima visione mercoledì 30 marzo alle 22.10 su Rai Storia.

Il programma - di Marta La Licata e Graziano Conversano, che cura anche la regia - dà voce alle ragazze e ai ragazzi dell’ITS di Mirandola che si preparano a lavorare allo sviluppo, alla produzione e all’innovazione dei dispositivi medicali. Un settore in continua espansione su cui è importante investire, raccontato anche attraverso il lavoro, all’interno delle imprese, di quei professionisti che seguono la formazione di chi frequenta l’istituto. Una modalità inedita che punta a dare visibilità a un pezzo importante del sistema italiano di istruzione terziaria, facendo conoscere ai giovani questa opportunità di studio attraverso le esperienze dirette fatte da altri coetanei.

“Cercasi Talento” è un viaggio in sei tappe per conoscere il sistema degli Its, gli Istituti Tecnici Superiori, le scuole post diploma che consentono di specializzarsi e trovare poi occupazione in aziende e in settori trainanti per il nostro Paese.