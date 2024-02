Al cinema Teatro "Facchini" 14 film da Oscar

Quattordici film tra il 1 marzo il 17 aprile, la maggior parte dei quali vincitori o candidati nei più importanti premi internazionali. La rassegna cinematografica del Teatro Comunale “W. Facchini” di Medolla, presenta un programma di assoluta qualità, forte della risposta del pubblico tra gennaio e febbraio, con oltre 1800 spettatori per dodici film (dieci proiezioni serali e due pomeridiane), con due ulteriori matinée dedicate alle scuole.

Anche il nuovo ciclo di pellicole, tutte con inizio alle ore 21 nei classici giorni del venerdì e della domenica, parte con un weekend “da Oscar”, con ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone il 1 marzo e ‘Perfect Days’ di Wim Wenders domenica 3. Il weekend successivo, tutto dedicato Festa della Donna, l’8 marzo è la volta di ‘Povere Creature’ di Yorgos Lanthimos, mentre due giorni dopo arriva al “Facchini” la pellicola d’esordio alla regia di Paola Cortellesi con ‘C’è ancora domani’, appuntamento in collaborazione con SPI CGIL e l’Associazione Donne in Centro. Si torna a Hollywood il 15 marzo con ‘Il Colore Viola’ di Blitz Basawule e il 17 con il kolossal ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan, mentre ‘Past Lives’ (venerdì 22) di Celine Song, ‘The Holdovers’ (domenica 24) di Alexander Payne e ‘Prima Danza poi Pensa – Alla Ricerca di Beckett’ (29 marzo) di James Marsh chiudono il mese. Ad aprile le ultime cinque proiezioni, con ‘Una Bugia per Due’ di Rudi Milstein (venerdì 5), ‘La Zona di Interesse’ di Jonathan Glazer (domenica 7), ‘Green Border’ di Agnieszka Holland (venerdì 12) e ‘Appuntamento a Land’s End’ di Gillies Mackinnan (domenica 14). Gran finale, con una serata evento (ingresso a tariffa speciale intero 5 euro, ridotto 3) nell’ambito del Festival della Lettura e della Terra, con ‘Un Paese di vuole. Zavattini, Luzzara e il Po’, alla presenza in sala dei registi Nene Grignaffini e Francesco Conversano.

Si ricorda che fino alla fine della rassegna sarà attiva la tessera promozionale CINEMED (dopo quattro ingressi, il quinto è in omaggio).

Biglietti: intero 7 euro; ridotto 5 euro (fino a 17 anni e over 65) e 4,50 euro (fino ai 12 anni). Info: biblioteca@comune.medolla.mo.it o sui canali social (Facebook e Instagram) del Centro Culturale Comunale di Medolla.