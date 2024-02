Giornata internazionale dei diritti delle donne. Tutti gli eventi a Formigine

Prenderà il via domani (venerdì 1 marzo) il ricco calendario di iniziative organizzato dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Formigine per celebrare l’8 marzo. Gli eventi si inseriscono nel programma Distrettuale per la Giornata internazionale dei diritti della donna.

Si parte alle ore 10 presso la scuola secondaria di primo grado Fiori di Magreta con l’inaugurazione di una panchina rossa. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i ragazzi della scuola e il Centro antiviolenza distrettuale Tina. Sempre domani, alle ore 20.30 nella biblioteca Daria Bertolani Marchetti, si terrà “Il dono di Iris”, presentazione del libro di Flavia Giovanardi. Il romanzo, ambientato all’Italia dei primi anni ‘50, racconta la storia di Teodora, giovane donna che non rinuncia a inseguire i suoi sogni anticonformisti di indipendenza. Per l’occasione, l’autrice sarà intervistata dal direttore delle biblioteche formiginesi Fabiano Massimi. Info: biblio.formigine@comune.formigine.mo.it - 059 416354.

Si prosegue domenica 3 marzo alle ore 18 all’interno dell’Auditorium Spira mirabilis di Formigine con “Alfonsina Corridora”, spettacolo incentrato sulla figura di Alfonsina Strada che, esattamente cento anni fa, partecipò, tra lo stupore e l’irritazione di molti, al Giro d’Italia. Alfonsina fu la prima donna nella storia a prendere parte alla competizione, divenendo simbolo di emancipazione e femminismo. L’evento è a cura della Compagnia Teatro al quadrato e del gruppo musicale Tupamaros in collaborazione con l’Istituto storico di Modena. Ingresso libero e gratuito. Info: cultura@comune.formigine.mo.it - 059 416373.

Venerdì 8 marzo alle ore 20 all’interno della Polisportiva formiginese si terrà una serata tra cena e danze. Ingresso a pagamento, con parte del ricavato devoluto al Centro antiviolenza Tina. Info e prenotazioni: 059 574988 - 339 6859413.

Domenica 10 marzo alle 16 il Castello di Formigine ospiterà “Voci di donne. Storie, conquiste e libertà”, visita guidata tematica a cura del Museo del Castello. Info e prenotazioni: castello@comune.formigine.mo.it - 059 416277 e App IoPrenoto.

Lunedì 25 marzo alle ore 19 presso la biblioteca Daria Bertolani Marchetti, appuntamento con “Femminile Plurale: donne che stravolgono piani”, un’ora di consigli di lettura.

Il programma si chiuderà con un importante incontro, domenica 8 aprile alle 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis, con Alberto Pellai. Tra i più noti psicoterapeuti in Italia, Pellai, attraverso il suo libro “Ragazzo mio. Lettera agli uomini veri di domani”, proverà a sfatare i miti di genere e a promuovere un’educazione emotiva che permetta a uomini e donne di vivere relazioni positive creando un contesto sociale di condivisione, rispetto e pari opportunità.

A corredo degli eventi, dal 5 al 10 marzo il Castello sarà illuminato di giallo, e dal 6 al 12 la biblioteca Daria Bertolani Marchetti metterà a disposizione una vasta selezione di libri sul tema. Inoltre, sono in programma diversi open day per partecipare ad attività sportive. Dal 4 all’8 marzo, Happydance ASD offrirà a bambine e adulte una prova di ballo e danza. Info e prenotazioni: 059 572709. Venerdì 8 marzo presso la Polisportiva formiginese si terrà un open day di tutti i corsi della giornata previa prenotazione al numero 059 574988 o all’indirizzo email polisportivaformiginese@gmail.com; mentre la PGS Smile offrirà 4 allenamenti di prova di pallavolo, calcio o ultimate frisbee. Info e prenotazioni: 059 556415. Sempre venerdì 8, la Piscina di Formigine apre le sue porte alle tesserate e a chi ha intenzione di tesserarsi per nuoto e attività ginnico motorie in acqua e in palestra. Info e prenotazioni: 059 574694. Il 9 e il 10 marzo, infine, la Società sportive Shotonkan Karate Club offre a donne e ragazze da 14 anni in su una lezione di difesa personale. Info e prenotazioni: 346 1696115.

Dichiara l’Assessore alle Pari opportunità Roberta Zanni: “Anche quest’anno abbiamo messo in piedi un programma variegato, dalla panchina rossa che verrà inaugurata nella scuola secondaria di primo grado di Magreta, come è avvenuto negli anni scorsi anche nelle altre scuole medie del territorio, allo spettacolo dedicato ad Alfonsina Strada, che a Formigine assume un’importanza ancor più fondamentale. Non a caso, la scorsa estate è partita proprio da Formigine la terza tappa del Giro d’Italia donne, e ogni anno la nostra città ospita la Coppa Città di Formigine, gara di ciclismo femminile che quest’anno raggiungerà la 52esima edizione. Inoltre, siamo onorati di ospitare il dott. Alberto Pellai, che attraverso il suo libro rimarcherà nuovamente quanto le differenze di genere siano insignificanti e ci darà l’occasione per evidenziare che per raggiungere la parità è necessario mettere in atto un percorso educativo che parta anche dagli uomini”.