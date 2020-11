Maranello su Sky Arte protagonista di "Sei in un paese meraviglioso"

Maranello è protagonista di “Sei in un paese meraviglioso”, il programma di Autostrade per l’Italia in onda su Sky Arte. La puntata di martedì 3 novembre, in onda alle ore 21.15 sul canale tematico di Sky, sarà infatti interamente dedicata a Maranello e alle sue eccellenze, a partire dalla Ferrari (replica domenica 8 alle 11.15 su Sky Uno).

L’undicesimo episodio del format, dal titolo “L'auto più costosa del mondo”, è stato registrato sul territorio comunale lo scorso settembre e vede i conduttori Dario Vergassola e Miriam Galanti impegnati in un tour alla scoperta di Maranello. Filo conduttore della sesta stagione del programma è l’“Italia dei record”, con una serie di approfondimenti alla scoperta dei primati che rendono famoso il Belpaese a tutte le latitudini, dal vulcano attivo più piccolo del mondo, in Romagna, all’orologio più antico, ancora perfettamente funzionante, a Chioggia.

A Maranello il focus sarà appunto sull’auto: a partire dagli stabilimenti e dal Museo Ferrari il programma illustrerà le ricchezze del territorio, dalla storia all’enogastronomia, dalla natura all’architettura, in un percorso che punta a proporre agli spettatori la scoperta dei primati più alternativi, inaspettati o ancora poco conosciuti al grande pubblico che caratterizzano molti territori, opere d’arte e tradizioni della provincia italiana riconosciute come eccellenze italiane e anche mondiali.

Gli itinerari sono stati studiati con il contributo scientifico di Touring Club Italiano e di Slow Food, con l'obiettivo di valorizzare in questo modo il territorio attraversato dalla rete autostradale e dare supporto alle amministrazioni locali nell’attrazione di flussi turistici.

Questo format TV rientra nel più ampio progetto “Sei in un Paese Meraviglioso”, lanciato da Autostrade per l’Italia nel 2013 per offrire agli automobilisti esperienze di viaggio originali e coinvolgenti, in partnership con Touring Club e Slow Food. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare quelle aree del Paese le cui bellezze sono ancora poco conosciute, per far scoprire agli italiani lo straordinario patrimonio artistico, culturale, ambientale e gastronomico del Paese.