Ludwig Mirak: fuori il singolo "Leila", escluso dal Festival di Sanremo

Oggi, 27 novembre 2020, è uscito, in radio e in digitale, il singolo "Leila" di Paolo Karim Gozzo, in arte Ludwig Mirak. Nell'intervista della quale era stato protagonista qualche tempo fa, ci aveva rivelato che si sarebbe trattato di un inedito "scandito da un ritorno alle origini", ma - stante la sua candidatura al Festival di Sanremo 2021 - non aveva potuto rivelarci di più.

Dopo essere stato escluso dalle Nuove Proposte del Festival della canzone italiana però, il cantautore dichiara con determinazione: "avrebbe potuto essere una grande opportunità ed una bella vetrina, ma così non sarà e quindi si va avanti". Ed infatti, anticipando il secondo album previsto per il 2021, decide di ripartire proprio dando voce alla "canzone esclusa".

Leila racconta i sogni e le speranze di una ragazza che decide di cercare fortuna all'estero, ma le difficoltà non sono poche e dovrà affrontare un periodo fatto di attese e rinunce; senza per questo abbattersi, sfidando a denti stretti la propria quotidianità. Il messaggio della canzone vuole essere una piccola luna nel buio di questo anno disastroso.

Musicalmente il brano è una delicata ballad dal sapore mediterraneo, arrangiata con quartetto d’archi e mondol (la mandola del Maghreb).

Il testo presenta strofe in italiano e nel ritornello è cantato intensamente in Darija, l'arabo marocchino. Proprio riguardo questa riscoperta e viaggio nel profondo delle proprie radici, il cantautore commenta: “Grazie al mio produttore Federico Truzzi, sono finalmente riuscito a trovare il mio stile, la mia identità. L’equilibrio tra pop contemporaneo, la tradizione della canzone d'autore con cui sono cresciuto e i colori del mio amato Marocco. [...] Leila è una canzone importante, le darò l'energia, l'attenzione e il tempo che merita.”

La release, accompagnata da un intimo videoclip curato da Enrico Mescoli, è in collaborazione con International Music and Arts, con cui l'artista ha già lavorato nel precedente tour agli opening di Roberto Vecchioni, Banco del Mutuo Soccorso e Carl Brave x Franco126.