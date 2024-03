In libreria il nuovo giallo di Luigi Guicciardi: una luce sul tema del femminicidio

E' uscita in questi giorni una nuova avventura del commissario Cataldo, il personaggio nato dalla penna dello scrittore modenese Luigi Guicciardi: "Donne che chiedono giustizia" è il titolo di questo giallo interamente ambientato a Modena e incentrato sul grave tema del femminicidio.

In una casa diroccata e abbandonata alla periferia di Modena, si scopre per caso il cadavere di una ragazza senza documenti. Incidente, suicidio o omicidio? Delle indagini viene incaricato il commissario capo Cataldo, che può contare molto più sul fidato ispettore De Pasquale che sul nuovo questore, una donna rigida e ambiziosa da cui lo separa una spiccata incompatibilità caratteriale. Identificata la morta in una cameriera slovena di vent'anni, l'inchiesta si indirizza inevitabilmente al ristorante dove lavorava e alla cerchia particolare dei suoi frequentatori. Ma quando una seconda ragazza – stavolta della cosidetta "Modena bene" – e una terza donna, tanto bella quanto misteriosa, vengono uccise in modo ben più sadico e feroce, l'indagine si complica e Cataldo dovrà individuare il trait-d'union tra queste vittime così diverse, in una ricerca dolorosa e difficile che lo coinvolgerà direttamente anche sul piano sentimentale e lo condurrà, alla fine, a una verità sconvolgente e amarissima.

Di lontane origini siciliane, Luigi Guicciardi è stato docente di lettere presso il liceo Tassoni di Modena. Critico letterario e ricercatore di Storia contemporanea, alla fine degli anni '90 ha creato il personaggio del commissario Cataldo, poliziotto al centro di una serie di fortunati mystery tradotti anche all'estero. Successivamente ha creato due nuovi personaggi, il commissario Laudani nel 2021, e il commissario Torrisi nel 2022, entrambi in servizio alla questura di Modena. Nel 2021 ha creato un nuova figura di investigatore con "I segreti non riposano in pace. Un'indagine del commissario Laudani" e "Tre storie di sangue".

Il calendario delle presentazioni:

"Donne che chiedono giustizia" verrà presentato venerdì 8 marzo alle 18.30, alla Virtus BookCrossing di via Nicoli 162, a Modena; sabato 9 marzo alle 1 presso gli "Amici del Libro" di via San Giovanni Bosco 153, sempre a Modena e sabato 16 marzo alle 12 al "Giallo Festival" del centro sociale Montanari in via Di Saliceto 3, a Bologna.