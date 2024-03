Musica, riflessioni e incontri per la Giornata della Donna a Finale Emilia

Sarà una Giornata Internazionale della Donna all’insegna del buon cibo, della grande musica e della riflessione letteraria quella che si appresta a vivere il comune di Finale Emilia, grazie a tre diversi eventi, ideati, organizzati e proposti, rispettivamente, dall’associazione “Festa dell'Equino e delle Tradizioni” insieme al Centro Antiviolenza dell’UCMAN, dal Nuovo Cinema Corso con il Forum dei Giovani e dall’amministrazione comunale con la collaborazione della casa editrice “Another Coffè Stories”.

Il primo appuntamento è per venerdì 8 marzo, a partire dalle 20.30, con una serata di sensibilizzazione e beneficenza al Pala Diversivo Prosolidar di via Nives Barbieri a Massa Finalese, organizzata dall’associazione “Festa dell'Equino e delle Tradizioni” con la collaborazione del Centro Antiviolenza dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, a cui verrà devoluto parte del ricavato. Menù 30 euro (bambini fino a 10 anni 15 euro). Prenotazioni al 3357550483.

Sempre l’8 marzo, ma a Finale Emilia, al Nuovo Cinema Corso, alle ore 21.00, concerto tributo a Fabrizio De Andrè, dedicato alle donne raccontate dal cantautore genovese. Il concerto, proposto dal gruppo Amistade, ospiterà interventi letterari a cura del Forum dei Giovani e dei ragazzi del Liceo Morandi. Ingresso 10 euro. Biglietti acquistabili su www.nuovocinemacorso.it.

Sabato 9 marzo, invece, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la casa editrice “Another Coffè Stories”, organizza presso la biblioteca comunale Giuseppe Pederiali di viale della Rinascita 6/2, un pomeriggio dedicato alla letteratura come strumento per superare le difficoltà, anche interiori, e affrontare i mutamenti che la quotidianità ci impone.

A partire dalle ore 16.00 e fino alle 18.00 verranno presentate e dibattute, alla presenza degli autori e delle autrici, alcune opere pubblicate dalla casa editrice “Another Coffè Stories”.

Dopo l’introduzione a cura di Anna Giada Altomare e Matilda Balboni, verranno presentati i libri: "Violetta Selvatica" di Lisa Guerrini, "Da Come Cammini" di Alessandro Martinelli, "Luna e la Libreria Errante" di Giulia Licciardiello, "Sono Tornata" di Libera Martignetti,

A conclusione delle presentazioni letterarie, si terrà una tavola rotonda con tutti gli autori e l'intervento del pubblico proprio sul tema: "La Letteratura come Strumento di Resilienza e Cambiamento".

All’interno della biblioteca sarà disponibile una piccola area per l'acquisto dei libri e, al termine dell'evento, la firma delle copie da parte degli autori e delle autrici presenti.