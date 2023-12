"Per tenere compagnia alla notte" il nuovo libro della modenese Gabriella Sessa

La psicologa modenese Gabriella Sessa dopo il suo ultimo romanzo uscito l’anno scorso “il commissario Titti e il caso del pizza express”ritorna con un nuovo libro.

“PER TENERE COMPAGNIAALLA NOTTE “. Edizioni Sensibili alle foglie. Durante il lockdown dovuto al Covid un gruppo di vecchi amici si ritira in una grande casa sul lago per passare insieme un tempo difficile e imprevisto. Sono stati compagni di molte lotte sociali poi la vita si è incaricata di dividere le loro strade e le loro biografie.

Ognuno di loro è portatore di una storia paradigmatica dei quarant'anni trascorsi. Hanno tentato di mantenere la rotta di una scelta esistenziale tra sperdimenti e inciampi rassegnandosi infine ad accettare compromessi con l'esistenza. Come nel Decamerone decidono di usare il tempo raccontando la propria storia, dagli anni sessanta a oggi, intessendo così l'arazzo di una generazione coraggiosa che ha cambiato la fisionomia di una società e dove spendersi per il riscatto di tutti era considerato nobile e generoso.

Infine si confronteranno con le vite dei propri figli, forse cinici oppure solo smarriti, per i quali e arrivato il tempo di sapere che un'altra vita è possibile. Il finale sarà sorprendente.

Nelle prossime settimane verranno fissate le date delle presentazioni a Modena e provincia.