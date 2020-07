"Processi e pratiche di Educazione degli Adulti", Unimore attiva il seminario online

Un seminario online per parlare delle pratiche di Educazione degli Adulti, promosso dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore, si terrà in via web martedì 14 luglio alle ore 14.30.

Con questo webinar si intende dar conto della prima fase di lavoro di un progetto di ricerca che nasce dalla collaborazione tra il DESU ed il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo sull’Istruzione degli Adulti per l’Emilia-Romagna.

Le fasi iniziali della ricerca riguardano nello specifico: definizione, genesi e rassegna della normativa Europea, Nazionale e Regionale in materia; mappatura e messa in rete delle realtà di settore in funzione di percorsi integrati riferibili ai CPIA dell’Emilia-Romagna.

Da questo primo confronto con esperti e testimoni privilegiati di settore su quanto raccolto finora, matureranno le fasi successive della ricerca che riguarderanno in particolare la produzione di materiali e strumenti di intervento per la realizzazione di buone pratiche; la formazione iniziale e in servizio delle figure pedagogiche; la produzione di documentazione e la diffusione scientifica.

Il programma

Il programma del seminario online prevede l'introduzione della Prof.ssa Laura Cerrocchi di Unimore, tutor scientifico della ricerca, e del Dott. Emilio Porcaro, Dirigente CPIA Metropolitano di Bologna, coordinatore del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo sull’Istruzione degli Adulti per l’Emilia-Romagna, e la presentazione della Dott.ssa Lavinia Bianchi, ricercatrice del DESU. Seguiranno interventi di figure istituzionali e testimoni privilegiati di settore: Vittoria Gallina, esperta di educazione in età adulta e di processi di Life Long Learning, nonché responsabile italiana per le indagini Ocse IALS, International AdultLiteracysurvey, e ALL, Adult Literacy and Lifeskills; Claudio Vitali, coordinatore nazionale dell’Agenda europea per l’apprendimento in età adulta dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, INAPP; Enza Luana Indelicato, docente presso USR-ER, referente Istruzione degli Adulti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna; Laura Venturi, dirigente dell'Area Sviluppo sociale della Città metropolitana di Bologna e Direttrice dell'Istituzione di ricerca e formazione sul sistema di welfare metropolitano “G.F. Minguzzi”; Francesca Bergamini, Dirigente Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza. Direzione Economia della conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa della Regione Emilia-Romagna; Sebastian Amelio, coordinatore del Gruppo nazionale PAIDEIA del Ministero dell’Istruzione.

Il seminario, realizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo sull’Istruzione degli Adulti per l’Emilia-Romagna con il patrocinio della Società Italiana di Pedagogia (SiPed), è gratuito con accesso riservato a 250 persone.

Per la partecipazione è necessario iscriversi

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Laura Cerrocchi, in collaborazione con il Dott. Emilio Porcaro, è affidato alla Dott.ssa Lavinia Bianchi.