Bastiglia, il programma di Natale: dalle luminarie agli spettacoli

“Accendiamo la Piazza!” è l'evento che segna l'avvio del programma natalizio promosso dal Comune di Bastiglia in collaborazione con il Comitato Genitori della Scuola G. Mazzini, con i rappresentanti delle Scuole dell'Infanzia Andersen e S. Maria Assunta e con le Associazioni del territorio.

Alle 17 di giovedì 7 dicembre, con ritrovo nel Giardino del Museo della Civiltà contadina e nel cortile della Biblioteca, si accendono le luminarie e il centro sarà avvolto dall'atmosfera, sempre magica, del Natale che si avvicina. Per l'occasione, non mancheranno le bancarelle allestite a cura dei Comitati Genitori e delle Associazioni, insieme a momenti di divertente animazione dedicata ai bambini.

Il programma prosegue, domenica 17 dicembre, alla Sala “I centopassi” dove andrà in scena la commedia “Lunga la lista, felice il farmacista”, a cura dell'Associazione ricreativa culturale La Clessidra Aps e con l'accompagnamento musicale di Glauco Casali. Al termine dello spettacolo, con inizio alle 17, lo scambio di auguri tra l'Amministrazione comunale e le associazioni presenti. L'ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Protagonista della serata di mercoledì 20 dicembre, alla Chiesa Parrocchiale di Bastiglia, sarà invece la musica con il concerto “Stille Nacht”, celebri melodie e arie sacre dedicate al Natale. L'evento, curato dall'Associazione Le Rossignol, vedrà l'esibizione della soprano Donatella Tocci e della pianista Claudia Rondelli. Mercato settimanale in versione natalizia quello che si terrà giovedì 21 dicembre in Piazza Gramsci, con le bancarelle aperte dal mattino e per tutto il giorno.

Il nuovo anno porta con sé, sabato 6 gennaio alle 10 in Palestra comunale, il “PaolinPaolone Show, divertente spettacolo interattivo per bambini e famiglie tra bolle di sapone, magia, trampoli, giochi e baby dance. Le Associazioni di Bastiglia e l'Amministrazione comunale offriranno a tutte le bambine e ai bambini presenti una golosa Calza della Befana.