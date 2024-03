Al via la seconda edizione del Concorso Artistico modenese “Futuri Maestri"

SpaceGallery, Phi Canalgrande Hotel & Li3Re organizzano la seconda edizione del Concorso Artistico che permetterà di esporre le proprie opere in Giugno 2024, presso la GALLERIA DELLE ARTI sita in via M. Bonacini 11 a Modena. Lo scopo dell’iniziativa e del Concorso FUTURI MAESTRI è la ricerca e la promozione di una creazione artistica di eccellenza, e di quegli artisti non professionisti che meritano di essere conosciuti e valorizzati sul territorio.

Il tema del Concorso è “ARMONIA NEL CAOS” e ai candidati è richiesta la creazione di opere d’arte che esplorino questo concetto, interpretandolo nella maniera e con gli stili che preferiscono, o che meglio li rappresenta. Gli artisti possono affrontare i concetti di equilibrio o di bellezza all’interno dell’apparente disordine e della complessità della vita moderna, e sono incoraggiati a considerare le tribolazioni dei nostri giorni e le sfumature dell’esperienza umana come fonte di ispirazione e creatività, creando opere che ispirino l’animo umano.

Chi e come partecipare?

Le iscrizioni per questa seconda edizione del concorso si sono aperte il 1 marzo 2024 e sarà possibile partecipare consegnando le proprie opere entro il 31 maggio del 2024.

L'obiettivo del concorso futuri maestri e quello di realizzare una mostra espositiva e individuare nuovi talenti e artisti meritevoli.

Al concorso possono partecipare artisti non professionisti di tutte le età ed è ammessa qualsiasi tipologia di tecnica disegno pittura fotografia scultura o grafica digitale di dimensioni massime non superiori a 200 cm di altezza e 150 cm di larghezza con la cornice compresa.

I Partecipanti selezionati faranno parte della mostra espositiva che si terrà dall’1 all’8 Luglio 2023, presso la GALLERIA DELLE ARTI in via Mario Bonacini 11, Modena

Per info: info@spacegallery.it - Tel: 3515422592

Concorso FUTURI MAESTRI - Regolamento