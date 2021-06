Sassuolo, il calendario degli eventi dell'estate 2021

Prende forma la stagione estiva di Sassuolo, con la delibera del 1 giugno scorso, che fissa alcuni degli appuntamenti estivi già calendarizzati in città. Un calendario, da Giugno a Settembre, che elenca solamente alcuni degli appuntamenti sassolesi, senza per ora coinvolgere i “Giovedì di Luglio” ed alcuni spettacoli musicali e di cabaret che sono già stati fissati ma non ancora calendarizzati e che saranno oggetto di una delibera ad hoc.

Rassegna a Villa Giacobazzi

lunedì 21 giugno 2021 ore 21 “Altri Tempi”, spettacolo teatrale in collaborazione con Associazione Quinta Parete di e con Enrico Lombardi;

lunedì 28 giugno 2021 ore 21 “Cirano intorno al fuoco”, spettacolo di narrazione, musica

in collaborazione con Circolo Amici della lirica, Claudio Ughetti fisarmonica, Gio Stefani chitarra, Isabella Dapinguente voce recitante.

lunedì 5 luglio 2021 ore 21 “Dear Giulietta”, Giulietta Masina racconta Federico Fellini,

musiche di Nino Rota, testo di Giulia Bassi con La Toscanini Next Quartet;

lunedì 12 luglio 2021 ore 21, “Made in Emilia”, musiche dei più grandi artisti Emiliani

con i Borghi Bros in collaborazione con Associazione Forum UTE;

lunedì 19 luglio 2021 ore 21 “Note di Notte” La Toscanini Next Quartet.

A San Michele: martedì 27 luglio 2021 ore 21 “Tributo a Ornella Vanoni e Francesco Guccini” a cura del Circolo culturale “Artemisia”.

La delibera di Giunta approva inoltre un calendario di eventi.

Giugno

Giovedì 10 giugno: A piedi nudi nel parco - pillole di storia sassolese all’ora

dell’aperitivo: Il presunto passaggio sotterraneo tra il Palazzo Ducale e Villa Belvedere

Domenica 13 giugno: Pomeriggi d’arte e cultura: Belvedere Ducale

Giovedì 17 giugno: A piedi nudi nel parco - pillole di storia sassolese all’ora

dell’aperitivo: Le Canalette di Piazza Garibaldi

Domenica 27 giugno: Apertura tutto il giorno del Castello di Montegibbio

Luglio

Giovedì 1 luglio: Notte dell’arte: Giardino degli Obelischi con visita guidata

Teatralizzata

Domenica 25 luglio: Apertura tutto il giorno del Castello di Montegibbio

Giovedì 29 luglio: Notte dell’arte: Palazzo Ducale in notturna

Sabato 31 luglio: Pomeriggi d’arte e cultura: Visita tematica al Palazzo Ducale di

Sassuolo

Agosto

Venerdì 27 agosto: Notte dell’arte: Piazza Martiri Partigiani;

Sabato 28 agosto: Apertura tutto il giorno Castello di Montegibbio

Settembre

Sabato 11 settembre: Pomeriggi d’arte e cultura, visita tematica al Palazzo Ducale di

Sassuolo

Per le giornate del Festival Filosofia: Giardino degli Obelischi con visita guidata

teatralizzata (personalizzata sul tema Libertà);

Sabato 25 settembre: Pomeriggi d’arte e cultura, visita tematica al Palazzo Ducale di

Sassuolo