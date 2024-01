Youz, il forum giovani fa tappa nell'Appennino modenese

Youz 2023 è il forum giovani della Regione Emilia-Romagna, “uno spazio colorato, aperto, non discriminatorio, intersezionale, uno spazio non predeterminato di confronto con le nuove generazioni in cui riscrivere insieme le future politiche regionali”.

La tappa dell’iniziativa in Appennino modenese, ha coinvolto i comuni di Palagano, Frassinoro, Montefiorino e Prignano sulla Secchia, che giovedì 25 gennaio si sono dati appuntamento al liceo Marco Biagi - Formiggini, a Palagano, per una giornata di confronti e approfondimenti, con le testimonianze di giovani che hanno scelto di innovare il territorio, in particolare Maria Cristina Oliveira Raggioli, Martina Montorsi, Simone Mucci, Elena e Ester Bedini.

Per gli amministratori e i sindaci presenti all’evento «Youz è un vero è proprio spettacolo. Oggi, generazione y e generazione z si confrontano sul presente e sul futuro. Gli studenti e delle studentesse delle scuole di Palagano, Montefiorino, Frassinoro e Prignano sulla Secchia incontrano le istituzioni locali, con i sindaci e gli amministratori, la Regione Emilia-Romagna, le realtà associative e imprenditoriali del territorio per dialogare e confrontarsi su temi come quello dello sviluppo della montagna, dei giovani e del futuro che immaginano e che vogliono costruire. Il nostro investimento più importante sono le nuove generazioni ed è a loro che dobbiamo affidarci per rilanciare e far crescere i nostri territori».

L’obiettivo del progetto è quello di elaborare nuove proposte di sviluppo attuabili sul territorio regionale attraverso momenti di ascolto e dialogo, in attuazione del Next Generation EU e delle politiche integrate regionali come il “Patto per il Lavoro e per il Clima, programma di mandato, strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile Agenda 2030”.

Gli esiti del percorso saranno poi assunti dalla Regione anche ai fini della definizione delle Linee guida per il piano di azione delle politiche giovanili.

Dopo aver attraversato tutta l’Emilia-Romagna durante il percorso 2021 e 2022, nel 2023 la “carovana di Youz” propone incontri nelle aree interne e montane del territorio regionale per "ispirare, ascoltare e dialogare con i giovani e scoprire perché stabilirsi o rimanere in queste meravigliose aree"

Le testimonianze dei giovani imprenditori

Tra le storie che sono state raccontate nel corso della giornata modenese di Youz 2023 in Appennino, ci sono quelle di Maria Cristina Oliveira Raggioli, Martina Montorsi, Simone Mucci, Elena ed Ester Bedini.

Maria Cristina Oliveira Raggioli è nipote di un italiano della Verna, ingegnere navale di professione che ha deciso di stabilirsi a Frassinoro nel 2019. L'anno scorso, ha compiuto la scelta di acquistare un bar e attualmente gestisce attivamente l'attività come barista.

Martina Montorsi ha 29 anni e nel 2017 si trasferisce dalla città di Sassuolo a Montefiorino per lavoro, scoprendo “le tante potenzialità di questo piccolo paese spesso sottovalutate”, scegliendo di rilevare l'attività per cui lavorava e di aprire una seconda attività commerciale.

Simone Mucci, classe 83, dopo aver studiato vissuto a Modena sceglie di tornare a vivere in montagna con la famiglia, anche grazie all'opportunità di lavorare in smart working nel settore della robotica.

Elena e Ester Bedini hanno 35 e 33 anni e dopo la laurea hanno scelto di rimanere nel territorio di Prignano per portare avanti l'azienda agricola di famiglia che alleva bovini da latte per il Parmigiano Reggiano, “un lavoro immerso nella natura a contatto con gli animali che le riempie di soddisfazione e gioia”.