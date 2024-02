Al via Modenantiquaria, dove la bellezza è di casa da 37 edizioni

Nelle aste d'arte internazionali del primo semestre 2023 tutti i settori hanno perso quota rispetto all'anno precedente, ma non il segmento degli Old Masters, a conferma di un interesse per l'arte classica sempre più evidente: l'opera antica si dimostra un bene rifugio, un investimento sicuro.

In questo scenario di rimonta per l'arte antica torna Modenantiquaria, la più longeva e visitata manifestazione internazionale dedicata all'Alto Antiquariato in Italia, che dal 10 al 18 febbraio rinnova l'appuntamento per la 37esima edizione agli esperti del settore, designer e a tutti gli amanti dell'arte.

"Modenantiquaria è la prima fiera del nostro calendario, non solamente dal punto di vista cronologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell’importanza e del prestigio - evidenzia Celso De Scrilli, Presidente di ModenaFiere - Questa 37esima edizione ha tutte le premesse per riconfermare una volta di più il ruolo dell’evento come appuntamento annuale leader in Italia nel settore dell’antiquariato di medio - alto livello. A conferma della rilevanza per questo mercato, Modenantiquaria può contare sul patrocinio delle due principali associazioni di antiquari italiane che ci hanno aiutato nell’organizzazione: l’Associazione Antiquari Italiani (AAI) e la Federazione Italiana Mercanti d’Arte (Fima). Un lavoro corale e sinergico durato mesi - supportato dalla sponsorship di BPER Banca - che il pubblico potrà toccare con mano ammirando le gallerie di Modenantiquaria, le opere scultoree della sezione Sculptura e la veste rinnovata di Petra, che quest’anno si propone come salone dei progetti e paesaggi dal contemporaneo al classico".

In contemporanea a Modenantiquaria torna Petra con la sua 30esima edizione e un format completamente rinnovato: quest'anno il focus è sull'outdoor e il paesaggio in grado di coniugare passato e presente, antico e moderno. Qui i visitatori trovano proposte che valorizzano l'importanza della progettazione delle aree esterne, intesa come armonizzazione di diversi elementi per creare equilibrio e bellezza: il nuovo concept viene proposto attraverso due installazioni progettate da Marta Meda e Giulio Cappellini, architetti, designer e stylist di fama internazionale.

Dopo il successo dei primi due anni "Sculptura. Capolavori italiani dal XIII al XX secolo" consolida il proprio obiettivo di appuntamento annuale irrinunciabile per collezionisti e appassionati del settore: si tratta di un progetto che mancava, che punta sull'eccezionale risveglio di interesse verso la scultura. Quest'anno la selezione di opere è particolarmente ampia e prestigiosa, in uno scenario suggestivo che accompagna il visitatore nel percorso e negli acquisti di pezzi unici.

Per nove giorni i padiglioni del quartiere fieristico di Modena, allestiti con estrema cura ed eleganza, accolgono prestigiose gallerie, tra cui grandi presenze internazionali: Maurizio Nobile Fine Art, Carlo Orsi, Antonacci Lapiccirella Fine Art, Altomani & Sons, Verdini Antiques, Longari Arte Milano, Dario Ghio, Lampronti Gallery, Tornabuoni Arte.



Da segnalare che BPER Banca, storico sponsor della manifestazione, è presente a Modenantiquaria con uno stand allestito da La Galleria. Verranno esposti al pubblico cinque preziosi ritratti della corporate collection BPER Banca: Francesco Giovanni Caroto "Ritratto di giovane monaco", un "Ritratto di anziana gentildonna con bambino" di un artista emiliano del XVII sec., il "Ritratto di gentildonna con bambino" di Cesare Gennari, di Lorenzo Pasinelli l'opera "Fanciulla con gabbietta vuota" e il "Ritratto del vicelegato Lorenzo Lenzi" di Francesco Brini, o del Brina.

Espositori e pubblico avranno modo di confrontarsi in diversi momenti di approfondimento: sabato 10 febbraio alle 18 si delineano bilanci e aspettative per l'anno appena avviato nell'incontro "Arte e mercato 2024", dove intervengono, tra gli altri, il Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura Francesco Gilioli e la neodirettice delle Gallerie Estensi Alessandra Necci, alla sua prima uscita "ufficiale" dopo la recente nomina. Sabato 17 febbraio, sempre alle 18 il tema sarà "Collezionismo e patrimonio. Passioni a confronto" con gli interventi di numerosi esperti tra cui Toto Bergamo Rossi, Direttore Venetian Heritage, e Alessandra Di Castro, vicepresidente Associazione Antiquari Italiani.

Modenantiquaria segue i seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle 15 alle 19, dal giovedì alla domenica dalle 10.30 alle 19

Biglietto: intero euro 15; ridotto euro 12