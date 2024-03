Passeggiando per la città alla scoperta dei canali di Modena

Domenica 7 Aprile alle 15.10 appuntamento con l'evento dell'associazione culturale La Rose Noir alla scoperta degli antichi canali modenesi, col patrocinio del Comune di Modena. Si intitola "I canali di Modena - Vie di uomini e di merci" il percorso di circa 2,7 chilometri, facile e senza barriere, che racconta la storia degli antichi canali che hanno attraversato la città dal tempo degli Etruschi fino all’avvento della ferrovia nel 1858.

Una passeggiata nei secoli con uno storico e guida turistica professionista per tenerci in forma e per scoprire vicissitudini e peculiarità di una Modena scomparsa ma indimenticabile.



Il ritrovo è alle 15.10 davanti al Duomo di Modena. Per informazioni e iscrizioni info@larosenoire.it, 3391196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.