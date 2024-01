San Geminiano 2024, tutti in fiera in centro storico

I sapori, i profumi, la confusione e gli incontri: torna il 31 gennaio l'immancabile fiera di San Geminiano. Come da programma le bancarelle occuperanno le vie storiche del centro e le nuove piazze inserite nel percorso da qualche anno a questa parte (in particolare via Farini e piazza Roma).

Con i bandi che si sono svolti durante il 2023 sono stati assegnati 469 posteggi, mentre altri 182 ambulanti sono inseriti nella graduatoria della cosiddetta “spunta”, la procedura che consente nel giorno della fiera, di prima mattina, di occupare uno dei posti liberi o lasciati liberi dai titolari del posteggio.

Le autorità cittadine, civili e militari, in corteo, raggiungono il Duomo, partendo dal Palazzo comunale alle 10.30, portando come offerta i due ceri votivi e l'olio per la lampada che nella cripta della Cattedrale arde perennemente davanti al sepolcro del Santo Vescovo, patrono della città.

Viabilità e trasporti

Per tutta la giornata sarà sospesa la circolazione stradale, eccetto mezzi di soccorso e delle forze di polizia, in tutte le strade del centro storico dove si svolge la manifestazione e sono previsti anche diversi provvedimenti sulla viabilità, con divieti di transito, direzioni obbligatorie e abrogazione di sensi unici oppure l’indicazione di sensi unici alternati.

In applicazione dei provvedimenti del piano sicurezza, inoltre, è prevista la collocazione di barriere, transenne e “panettoni”, per evitare l’accesso di veicoli, salvo i mezzi di soccorso, in diverse intersezioni nell’area di piazza XX Settembre, in quella di piazza Roma, tra corso Canalchiaro e via delle Rimembranze, tra via Emilia e largo Sant’Agostino, tra via Emilia e largo Garibaldi, in corso Canalgrande vicino a via Mascherella e alla chiesa di San Vincenzo.

Gli autobus che abitualmente percorrono via Emilia centro modificheranno l'itinerario e transiteranno sui viali cittadini. Verifica l'orario delle corse degli autobus del servizio pubblico locale sul sito di Seta.