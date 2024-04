Sassuolo diventa un mondo in miniatura con la terza edizione del Mercato Europeo

Il prossimo fine settimana Sassuolo tornerà ad essere per tre giorni al centro dell’Europa. È tutto pronto per ospitare la III^ edizione del Mercato Europeo: venerdì 19 aprile, dalle 18 alle 24, sabato 20 e domenica 21 dalle 9 alle 24, in piazza Libertà, viale San Giorgio, piazza Martiri Partigiani , sarà ospitata ospiterà la manifestazione del commercio ambulante dedicata ai prodotti tipici dell’Europa, organizzata da Fiva-Confcommercio, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Sassuolo e dalla Camera di Commercio.

Oltre cento gli espositori che, per tre giorni, riempiranno le strade e il centro di Sassuolo, trasformandolo in un mondo in miniatura dove assaporare le prelibatezze enogastronomiche e osservare i prodotti artigianali provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Slovenia, Ungheria, da alcuni Paesi extra-europei come Argentina, Brasile e da tante regioni Italiane.

Offerte di tutti i tipi che rendono il Mercato Europeo un progetto che parte dal cuore dell’Europa e punta dritto verso l’internazionalità: la paella spagnola, i biscotti della Bretagna, il miele delle valli alpine, le specialità al pistacchio di Bronte, tartufi e funghi dalle Marche, la birra cruda, i wurstel con crauti, la carne alla griglia, i canederli tirolesi, i coccoretti del Belgio e lo strudel, saranno davvero tante le specialità alimentari da gustare. Dall’Europa sbarcherà a Sassuolo anche una ricca offerta di manufatti artigianali, come le ceramiche inglesi, la bigiotteria, le tele stampate, gli olii ed essenze dalla Francia, insieme a tante novità, dai foulard in bamboo, alle sciarpe, prodotti in pelle e kilt dalla Scozia, fino all’abbigliamento tecnico/sportivo.

“Un appuntamento ormai imperdibile – sottolinea l’Assessore al Commercio ed al Turismo del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – diventata felice tradizione d’inizio primavera in città nel periodo del Santo Patrono. Grazie all’organizzazione di Confcommercio ed al lavoro degli uffici e della squadra operai del Comune di Sassuolo ed Sgp, per tre giornate in poche centinaia di metri quadrati sarà possibile ammirare, acquistare e soprattutto gustare il meglio che un continente intero è in grado di offrire”.