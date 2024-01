Gli Oblivion fanno il bis al Carani di Sassuolo: aggiunta una replica di 'Tuttorial'

Si aggiunge una nuova data al cartellone del Teatro Carani: domenica 7 aprile alle 17:00 gli Oblivion, celebrato ensemble vocale, replicheranno per il pubblico sassolese una volta ancora il loro nuovo spettacolo “Tuttorial”.

La replica del 6 aprile, già inserita nella Stagione di Prosa, è ormai da tempo sold out. Gli abbonamenti alla stagione di prosa sono terminati in pochissime ore per ogni posto disponibile, segnando un record di entusiasmo che testimonia l’affetto dei Sassolesi per il Carani e la loro voglia di tornare a vivere il teatro. La replica straordinaria va incontro così a tutti coloro che a gran voce hanno chiesto di assistere alla nuova fatica de Gli Oblivion, che definiscono questo spettacolo “un anti musical carbonaro a meta? tra avanspettacolo e dj-set”.

Lo spettacolo

L’universo di Tuttorial e? una realtà alternativa dove Galileo Galilei e? una star di TikTok, Leonardo da Vinci non riesce a produrre contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea. Senza senso e senza tempo, personaggi di varie epoche allietano le giornate dei loro follower in cambio dell’agognato successo. Dare piacere per monetizzare, in pratica il mestiere più antico del mondo. E tutti sono ben felici di farlo, a partire dai cinque Oblivion che spaziano dai litigi tra Bell e Meucci sull’invenzione del telefono, al presentarci le creature tipiche delle modernità come l’infaticabile Rider e il pavido Leone da Tastiera fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica all’attualità. E in questa folle playlist non poteva mancare una vecchia conoscenza del gruppo, il caro Alessandro Manzoni che questa volta vuole ambientare i suoi Promessi Sposi nelle serie TV più famose di tutti i tempi. Con il virtuosismo dei loro arrangiamenti, effetti sonori avveniristici e quella innata voglia di distruggere gli schemi, gli Oblivion cantano, suonano, percuotono diventando anche l’orchestra di loro stessi e realizzano ogni sera un anti musical carbonaro a meta? tra avanspettacolo e dj-set. E? la risposta alla transizione digitale. Questa e? la transizione musicale!

Biglietti

“Tuttorial” prevede un biglietto di € 23 in platea, € 18 in I galleria, € 12 in II galleria. I biglietti sono già in vendita in biglietteria e online sul sito web www.teatrocarani.it. La biglietteria provvisoria si trova presso PaggeriArte e Turismo in Piazzale della Rosa a Sassuolo. Aperta il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, mercoledì dalle 15:30 alle 19:30, venerdì e sabato mattina dalle 9 alle 13. Tutte le informazioni sono disponibili su www.teatrocarani.it o contattando biglietteria@teatrocarani.it