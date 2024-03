Motor Valley Fest 2024, ecco tutti gli eventi in programma

Ecco tutti gli eventi del Motor Valley Fest, in programma dal 2 al 5 maggio 2024 in città, in provincia e negli autodromi regionali.

L'Expo in città

Riflettori puntati sul Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede dell’accademia Militare di Modena, che ospiterà come da tradizione il Best of Motor Valley con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche e rappresentative del passato e del presente dei brand della Motor Valley, Ferrari, Pagani, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara.

Sarà allestita in Accademia per la prima volta un’importante area denominata "Punto Hi-tech idrogeno" un percorso culturale divulgativo sull'idrogeno e sulle sue applicazioni nel mondo della Formula 1 e nelle discipline del motorsport. In esposizione veicoli H2, ma anche particolari fisici di powertrain H2, componenti per la produzione e la erogazione H2.

Sul palco di Piazza Roma grande attesa per Andrea Farina, "Classic Man" di Motor1.com, che salirà on stage sabato 4 e domenica 5 maggio con il format dal titolo “Nel Garage di…” (sul canale YouTube di Motor1.com) con il quale sarà possibile visitare i garage di collezionisti e personalità del mondo dell'auto. A Modena sono attesi gli interpreti degli episodi passati e futuri e ci saranno momenti di confronto con i brand della Motor Valley, il tutto animato dai fan di Motor1.com che affolleranno la piazza con le proprie auto, portando le loro testimonianze sul palco insieme ad Andrea.

In Piazza Roma, in agenda venerdì 3 maggio alle ore 11., la conferenza stampa di presentazione del Vernasca Silver Flag 24, l’evento internazionale in programma dal 21 al 23 giugno 2024.

In Piazza XX Settembre, i volontari dell’associazione culturale Bugatti Automobili Campogalliano e gli ex dipendenti Bugatti racconteranno ai visitatori l’eccellenza tecnologica della EB110, la prima supercar ad adottare il telaio 100% in carbonio, che sarà in esposizione durante il Fest.

Per tutta la durata del Fest, in Piazzale degli Erri e Piazza Matteotti ci sarà l’expo dei mezzi delle Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, Comando provinciale di Modena, Arma dei Carabinieri-Comando provinciale di Modena, Polizia di Stato, Polizia Municipale, ADM Agenzia delle Dogane e Monopoli, Aeronautica Polo Storico).

Le parate e le sfilate in città

Sabato 4 maggio l’appuntamento clou del week end sarà la parata “Supercars e moto Motor Fest 2024”, organizzata da Lancia Thema Club International. Partenza prevista nel pomeriggio dal quartiere fieristico di Bologna, dopo il passaggio delle supercars tra la Romagna, la Riviera Romagnola, la Via Emilia, arrivo in Piazza Roma a Modena, intorno alle 20. Sfileranno oltre 200 automobili, Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo Premium, Lotus, Porsche; ci saranno anche le moto Ducati, Morini, Benelli, Guzzi, Aprilia. Per la prima volta in passerella una Mustang, per ricordare i 60 anni della grande sfida tra Ford e Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, una Pantera Gruppo 5 De Tomaso e una Lancia Stratos N. 36 insieme alle auto storiche che hanno gareggiato nei rally. In Largo Sant’Agostino (dove domenica 5 maggio ci saranno anche i trattori della Motor Valley, saranno esposte dalle ore 21 fino alle ore 24 le moto della parata, mentre le auto saranno al Parco Novi Sad.

Per celebrare “Magic”, il mitico Senna, in Piazza Mazzini ci saranno tre modelli della moto Ducati 916 Senna (serie I, II, III) e una macchina con i colori del Brasile e la McLaren Senna.

Sabato 4 maggio e domenica 5 maggio si svolgerà la 24esima edizione del Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme, per auto storiche di alto di gamma, organizzato da Terme della Salvarola e La Terra delle Rosse in collaborazione con i Musei Ferrari, con i Comuni di Sassuolo, Modena, Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, la Camera di Commercio di Modena e con realtà del territorio. Sabato 4 maggio gli equipaggi si esibiranno in una sfilata per le vie di Modena, esplorando luoghi iconici come il Museo Ferrari di Maranello, la Casa Museo Luciano Pavarotti, un’Acetaia di Aceto Balsamico Tradizionale sulle colline sassolesi, la Reggia Ducale Estense di Sassuolo e usufruiranno del Centro Benessere Balnea delle Terme della Salvarola. Domenica 5 maggio dalle ore 10.00 presentazione a Salvarola Terme di tutte le auto, mostra e sfilata con esame delle vetture da parte della Giuria, pranzo con prodotti tipici a Formigine, dalle 15.30 premiazioni per classi e proclamazione “Best of Show” in Piazza Roma di fronte al Palazzo Ducale a Modena. Special Guest dell’evento sarà Maserati Owners Club Italy per festeggiare i 110 anni del marchio, Classe Speciale Citroën per i 100 anni del marchio, Classi auto prodotte fino al 1992 di tutti i marchi.

Innovation & Talents

Al Teatro del Collegio di San Carlo giovedì 2 maggio (nel pomeriggio) e venerdì 3 maggio (tutto il giorno) sono in programma i Talent Talk del Motor Valley Fest, dodici incontri di networking tra studenti e rappresentanti dei top brand del settore, tra cui Maserati, Bosch, Pagani, Tesla, Dallara, Ducati, Automobili Lamborghini, Visa Cash App RB Formula One Team, Ferrari, Energica, MUNER-Motorvehicle University of Emilia-Romagna, Alpine. Le aziende racconteranno ai futuri professionisti le competenze richieste dal mondo del lavoro nel settore automotive.

Ritorna in Piazza Grande l’area dedicata al mondo universitario che sarà protagonista con i team e le squadre corse e con l’esposizione delle vetture di Formula SAE progettate da: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università di Pisa, Università di Pavia, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Padova, Università di Bologna, Università di Brescia, Università del Salento, Università degli Studi di Roma. Ci sarà anche il simulatore di guida della start up Driving Simulation Center, per i piloti professionisti e per gli amanti del motosport.

Per i più giovani ci sarà anche la pista di “F1 in Schools Italy”, la gara che mette in competizione i migliori talenti da tutta Italia. Dal 3 al 5 maggio in Piazza Roma sarà possibile testare le proprie abilità ingegneristiche progettando e costruendo una monoposto da corsa e gareggiare in sfide di velocità.

In occasione della giornata inaugurale del Fest, all’interno dell’Accademia Militare di Modena, ci sarà l’evento “Meet & Match”, incontro b2b con la partecipazione di oltre 40 start up italiane ed internazionali con i rappresentanti delle aziende della Motor Valley.

Gli eventi in città e nei musei

Ferrari parteciperà all'edizione 2024 del Motor Valley Fest con una serie di iniziative che vedranno il loro cuore pulsante nel Museo Enzo Ferrari di Modena. All'interno del museo, la nuova esposizione "One Of a Kind" consentirà ai visitatori di immergersi nel mondo delle personalizzazioni Ferrari; saranno organizzate all'interno dell’area espositiva, in esclusiva per il weekend di Motor Valley Fest, performance dal vivo di artigiani battilastra specializzati.

Sabato 4 maggio il museo resterà aperto fino alle ore 24.00 con tariffa speciale agevolata, alcune attività di intrattenimento organizzate e la possibilità di accedere a visite guidate gratuite in italiano e inglese, fino a esaurimento posti. Come l'anno scorso, verrà allestita un'esposizione di vetture della attuale gamma del Cavallino Rampante nello spazio antistante il MEF e sarà attivato un servizio di navetta gratuita tra il Museo Ferrari di Maranello e il MEF per tutti coloro che intendessero visitare entrambi i musei dedicati alla Casa di Maranello.

Venerdì 3 maggio, alle 15, si terrà invece il Talent Talk Ferrari presso il Teatro del Collegio, nel quale studenti universitari e post-universitari potranno ricevere informazioni sulle attività di connessione tra alta formazione e mondo del lavoro della Casa di Maranello.

Apertura straordinaria del Museo Horacio Pagani di San Cesario sul Panaro nella giornata di sabato 4 maggio, dalle 9.30 alle 17. Ingresso a pagamento su prenotazione.

In agenda venerdì 3 maggio al Laboratorio Aperto di Modena l’evento “Motorsport Club 2024: Revving Up the Italy-UK Cooperation Engine”, tre tavole rotonde per esperti del settore, aziende e istituzioni di Italia e Inghilterra per discutere temi caratterizzanti l’industria del motorsport ed esplorare opportunità di partnership strategiche.