Tutte le emozioni di Puccini con la rassegna "A spasso nell'opera"

Giacomo Puccini è uno dei più grandi compositori d'opera della storia e ha creato un repertorio che apre a un viaggio incredibile all’interno di passioni intense, tragedie commoventi e personaggi indimenticabili. Conoscere il Maestro conduce verso mondo di emozioni, bellezza e complessità musicale. E' quello che si propone di fare il ciclo "A spasso nell'opera" lungo tre domeniche alle 17 presso il Centro Culturale Via Vittorio Veneto a Fiorano: un cammino che permetterà a chiunque desideri di immergersi nella musica lirica attraverso i duetti e le interpretazioni delle arie o romanze più conosciute.

Ricorrono i 100 anni dalla morte del compositore ed è forte la volontà di onorarlo parlando della sua vita, ma anche di come sono nate le opere, da quelle giovanili nel primo appuntamento del 24 marzo, alla Bohème il 14 aprile ed infine da Tosca a Turandot il 5 maggio, quando verrà inaugurata anche la mostra fotografica dedicata ai fioranesi e si festeggeranno i cinque anni dall’apertura del Centro Via Vittorio Veneto.

In questi tre incontri a cura di Gian Carla Moscattini verranno spiegate le circostanze e il periodo storico in cui Puccini è vissuto e ha cominciato a comporre, nel tentativo di far comprendere ed apprezzare le sfumature delle sue creazioni, rendendo l'esperienza musicale più profonda e significativa. Il direttore artistico del Centro, il maestro Gen Llukaci con il suo violino, e il maestro Alessandro di Marco al pianoforte, accompagneranno il tenore Giorgio Casciarri e il soprano Marina Gubareva, i quali faranno ascoltare dal vivo l’intensità e la dirompenza di arie che hanno reso non solo Puccini, ma l’Italia intera, famosa nel mondo.